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Łódź

Zderzenie tramwaju z autobusem w Łodzi

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Zderzenie autobusu z tramwajem w Łodzi
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
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Poważnie wyglądająca kolizja w Łodzi. Kierujący autobusem miejskim nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z tramwajem. W obu pojazdach w sumie podróżowało 20 osób.

Do kolizji doszło przed godziną 11., na skrzyżowaniu Zgierskiej i Kniaziewicza w Łodzi. Zderzyły się tam tramwaj i autobus. Na miejscu cały czas pracują służby.

Na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych przez profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie widać, że autobus zablokował torowisko w obu kierunkach - północnym i południowym.

Zderzenie autobusu z tramwajem w Łodzi
Zderzenie autobusu z tramwajem w Łodzi
Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Nie ustąpił pierwszeństwa

- Autobus i tramwaj przemieszczały się ulicą Zgierską od strony Zgierza w kierunku centrum Łodzi. Na skrzyżowaniu z ulicą Kniaziewicza kierujący autobusem nie ustąpił pierwszeństwa, doprowadził do zderzenia z tramwajem. W tramwaju było 15 osób, w autobusie pięć, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało - przekazała komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji. Kierujący autobusem został ukarany mandatem. W miejscu zdarzenia mogą występować jeszcze utrudnienia w ruchu. Ruch tramwajowy został przywrócony.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiTramwajautobusruch drogowyPolicjaKomunikacja Miejska
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