Zderzenie tramwaju z autobusem w Łodzi
Do kolizji doszło przed godziną 11., na skrzyżowaniu Zgierskiej i Kniaziewicza w Łodzi. Zderzyły się tam tramwaj i autobus. Na miejscu cały czas pracują służby.
Na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych przez profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie widać, że autobus zablokował torowisko w obu kierunkach - północnym i południowym.
Nie ustąpił pierwszeństwa
- Autobus i tramwaj przemieszczały się ulicą Zgierską od strony Zgierza w kierunku centrum Łodzi. Na skrzyżowaniu z ulicą Kniaziewicza kierujący autobusem nie ustąpił pierwszeństwa, doprowadził do zderzenia z tramwajem. W tramwaju było 15 osób, w autobusie pięć, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało - przekazała komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji. Kierujący autobusem został ukarany mandatem. W miejscu zdarzenia mogą występować jeszcze utrudnienia w ruchu. Ruch tramwajowy został przywrócony.