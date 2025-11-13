Do najechania jednego tramwaju na drugi doszło w czwartek przed godziną 13 na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.
Jak przekazała straż pożarna, 12 osób zostało poszkodowanych. Doznały urazów głowy i nóg. Ich życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.
W sumie tramwajami linii numer 2 i 3 podróżowało około 130 pasażerów.
Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym ruch tramwajów na ulicy Piotrkowskiej przy alei Mickiewicza jest wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 2, 3, 6, 7, 11, 19. Ruch na ich trasie na ulicy Piotrkowskiej zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Łodzi