Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do najechania jednego tramwaju na drugi doszło w czwartek przed godziną 13 na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

Zderzenie dwóch tramwajów w Łodzi Źródło: KM PSP w Łodzi

Jak przekazała straż pożarna, 12 osób zostało poszkodowanych. Doznały urazów głowy i nóg. Ich życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.

Zderzenie dwóch tramwajów, służby na miejscu Źródło: KM PSP w Łodzi

W sumie tramwajami linii numer 2 i 3 podróżowało około 130 pasażerów.

Zderzenie tramwajów w Łodzi Źródło: KM PSP w Łodzi

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym ruch tramwajów na ulicy Piotrkowskiej przy alei Mickiewicza jest wstrzymany w obu kierunkach. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 2, 3, 6, 7, 11, 19. Ruch na ich trasie na ulicy Piotrkowskiej zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.

OGLĄDAJ: Hołownia: jeśli posłowie zgłoszą mnie na wicemarszałka, chętnie się tej funkcji podejmę