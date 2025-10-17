Uciekał, uderzył w dwa auta i potrącił rowerzystę. W centrum Łodzi

Łódź Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek, kilka minut przed godziną 16, na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

- Strażnicy miejscy chcieli podjąć interwencję wobec kierującego samochodem marki Deawoo Matiz, który nie dostosował się do znaku "Zakaz ruchu". Ten zaczął uciekać - podała nadkomisarz Aneta Sobieraj, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Zdarzenie drogowe w Łodzi Źródło: Zmotoryzowani Łodzianie

Uciekinier dojechał do skrzyżowania ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa, przejechał na czerwonym świetle i doprowadził do zderzenia z audi, którym kierowała 53-latka. Matiz uderzył jeszcze w stojącego nieopodal volkswagena, którym kierowała 59-latka oraz w rowerzystę.

- Rowerzysta trafił do szpitala, natomiast kierującym matizem chciał jeszcze uciekać, ale został ujęty przez strażników miejskich. W organizmie 27-latek miał 1,3 promila alkoholu - dodał policjantka.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

OGLĄDAJ: Tusk: żyjemy tu w Polsce, wbrew okolicznościom historii i geografii, wciąż w pokoju