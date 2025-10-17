Logo strona główna
Łódź

Uciekał, uderzył w dwa auta i potrącił rowerzystę. W centrum Łodzi

Zdarzenie drogowe w Łodzi
Łódź
Źródło: Google Earth
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w centrum Łodzi. Kierujący samochodem osobowym uciekał przed strażnikami miejskimi. Spowodował kolizję, uderzając w dwa samochody i rowerzystę. Jedna osoba trafiła do szpitala. 27-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło w piątek, kilka minut przed godziną 16, na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

- Strażnicy miejscy chcieli podjąć interwencję wobec kierującego samochodem marki Deawoo Matiz, który nie dostosował się do znaku "Zakaz ruchu". Ten zaczął uciekać - podała nadkomisarz Aneta Sobieraj, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Zdarzenie drogowe w Łodzi
Zdarzenie drogowe w Łodzi
Źródło: Zmotoryzowani Łodzianie

Uciekinier dojechał do skrzyżowania ulic Piotrkowskiej i Zamenhofa, przejechał na czerwonym świetle i doprowadził do zderzenia z audi, którym kierowała 53-latka. Matiz uderzył jeszcze w stojącego nieopodal volkswagena, którym kierowała 59-latka oraz w rowerzystę.

- Rowerzysta trafił do szpitala, natomiast kierującym matizem chciał jeszcze uciekać, ale został ujęty przez strażników miejskich. W organizmie 27-latek miał 1,3 promila alkoholu - dodał policjantka.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zmotoryzowani Łodzianie

ŁódźPolicjaWypadek
