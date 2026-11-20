Łódź Siedmiolatek był pod wodą blisko 10 minut, zmarł. Są zarzuty dla ratowników Piotr Krysztofiak |

Prokurator Paweł Jasiak o zarzutach dla ratowników po śmierci siedmiolatka w łódzkim aquaparku "Fala" Źródło wideo: Piotr Krysztofiak tvn24.pl Źródło zdj. gł.: TVN24

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O zarzutach poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Prokurator Paweł Jasiak powiedział w rozmowie z tvn24.pl, że do prokuratury wpłynęła ekspertyza z zakresu ratownictwa wodnego. - Biegły dysponował zgromadzoną dokumentacją, nagraniami z aquaparku z tego dnia, w którym doszło do wypadku i dodatkowo dysponował nagraniem z eksperymentu, w trakcie którego pod nadzorem prokuratora zbadano, jaka powinna być widoczność dla ratowników, dla opiekunki z poszczególnych pozycji i tutaj wnioski z ekspertyzy są takie, że miejsce, w którym doszło do utonięcia, powinno być widoczne dla ratowników - przekazał w rozmowie z tvn24.pl prokurator Paweł Jasiak. - Wskazał na ich nieprawidłowe zachowania w czasie, kiedy dochodziło do tonięcia dziecka, na nieprawidłowe zachowania opiekunki, w związku z tym w prokuraturze wydano trzy postanowienia o przedstawieniu zarzutów - każdy z nich dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i te zarzuty są sukcesywnie ogłaszane. Mężczyznom grozi do pięciu lat więzienia.

Aquapark Fala Źródło zdjęcia: TVN24

Wypadek na terenie Aquaparku Fala

Do tragedii doszło 27 lipca w Aquaparku Fala w Łodzi podczas wakacyjnego kursu pływania. W zajęciach brało udział 12 dzieci, które były pod opieką trójki dorosłych. Miejsce zdarzenia było dobrze widoczne co najmniej z dwóch stanowisk ratowniczych. Chłopiec ćwiczył z grupą starszych od siebie dzieci. Dwa tygodnie po wypadku chłopiec zmarł w szpitalu. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że dziecko przez trzy minuty tonęło, a potem przez sześć minut niezauważone leżało na dnie niecki. Z pomocą ruszył mu klient pływalni. Jak wspomina pan Mieczysław, w tamtej chwili dzieci przebywały na dwóch skróconych torach przeznaczonych do nauki pływania. Jego zdaniem, w tym miejscu niecka ma głębokość od 120 do 130 centymetrów. - Płynąc po swoim torze, kątem oka zauważyłem na tym krótszym torze jakieś leżące dziecko w takiej nienaturalnej pozycji. Podszedłem do dzieci, które się tam pluskały. Zapytałem, dlaczego ten dzieciak jest tak długo pod wodą, bo mi się wydawało, że to za długo trwa. Myślałem, że może bawią się, kto dłużej wytrzyma po wodą - opowiadał w rozmowie z TVN24 Mieczysław Piechota. Dzieci tylko wzruszyły ramionami, więc mężczyzna rzucił się na pomoc.

- Zanurkowałem i wyjąłem to dziecko, ale ono już dosłownie leciało przez ręce. Szybko krzyknąłem do ratownika i podałem mu to dziecko - dodał Piechota. Czytaj więcej: Siedmioletni chłopiec tonął na basenie. Jest w skrajnie ciężkim stanie Ratownik od razu rozpoczął udzielanie pierwszej pomocy. Wkrótce miejsce odgrodzono parawanem. - Jak to się stało, nie wiem. (…) Ktoś zawinił, ale nie nam to osądzać. Współczuję tylko rodzicom, bo przecież przeżywają traumę. Oddali dziecko w pewne ręce - mówił świadek.