Strzały na myjni samochodowej. Na ławie oskarżonych zasiądzie dwóch mężczyzn

Przed sądem okręgowym w Łodzi staną dwaj mężczyźni, którzy napadli na jedną z myjni samochodowych. Jeden z nich oddał dwa strzały do wówczas 32-letniego mężczyzny, jeden z nich okazał się śmiertelny. Drugi z oskarżonych trzymał w ręku maczetę. Według prokuratury powodem zdarzenia był konflikt o pieniądze.

Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 maja 2023 roku. Policja otrzymała zgłoszenie o tym, że na terenie jednej z myjni samochodowych w Łodzi doszło do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami. - Przybyły na miejsce patrol nie zastał uczestników zdarzenia. Następnie do jednego ze szpitali przewieziono 32-latka z obrażeniami, które mogły świadczyć o tym, że został postrzelony - informował podkom. Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej policji w Łodzi. Ostatecznie mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł po kilku dniach w szpitalu. A według prokuratury powodem zdarzenia był konflikt o pieniądze.