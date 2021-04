Ukradli auto, w środku był tlen niezbędny do transportowania chorych. "To może kosztować czyjeś życie"

- Działamy cały czas. W Wielkanoc rozwoziłem butle osobiście, towarzyszył mi jedenastoletni syn. Wczoraj zawieźliśmy tlen do jednego ze szpitali. Dzisiaj rano miałem kontynuować pracę, ale pojazd zniknął. Razem z nim tlen niezbędny do walki z pandemią – opowiada Michał Dulęba.

- To o tyle przykre, że butle gazowe były bardzo czytelnie oznaczone. Złodziej musiał wiedzieć, że we wnętrzu jest sprzęt do ratowania życia. Mimo to ukradł – mówi Dulęba.