Samochód pochlapany smołą. "Przepraszamy za zaistniałą sytuację"

Do zdarzenia doszło w czwartek na remontowanym odcinku ulicy Strykowskiej w Łodzi (DK 14). Jak już informowaliśmy na tvn24.pl , trasa po kilkutygodniowej wymianie nawierzchni została otwarta dla kierowców w obu kierukach - centrum Łodzi i Strykowa - gdzie łączą się autostrady A1 i A2. Rzecznik Zarządu Dróg i Transportu informował w niedzielę, że na granicy miasta Łodzi i gminy Stryków wymieniana jest nawierzchnia i prace są tam prowadzone pod ruchem. I to właśnie tam jadąca z Łodzi do Imielnika pani Bohdana zniszczyła samochód.

Samochód pochlapany smołą

ZDiT: przepraszamy za zaistniałą sytuację

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy rzecznika Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. - Przepraszamy za zaistniałą sytuację, do której nie powinno dojść, a prace na drodze powinny być inaczej zorganizowane. Wezwiemy wykonawcę do wyjaśnień i skontrolujemy plac budowy. Poszkodowanej należy się odszkodowanie. Dlatego może złożyć wniosek o nie do Zarządu Dróg i Transportu, a my pociągniemy do odpowiedzialności wykonawcę, który jest odpowiedzialny za plac budowy - komentuje Tomasz Andrzejewski.