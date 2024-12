Rezygnuje dla "dobra formacji politycznej". Po odwołaniu przez Kaczyńskiego

Radosław Marzec, łódzki radny Prawa i Sprawiedliwości, złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego klubu radnych. Zrobił to, jak napisał w piśmie do przewodniczącego rady miasta, dla "dobra formacji politycznej". Jego decyzja to pokłosie zamieszania w lokalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Marzec jest jednym z dwóch zawieszonych radnych.

Wybory na szefa PiS w Łodzi odwołane

Zawieszenie to pokłosie zamieszania, o którym informowaliśmy na tvn24.pl. W listopadzie w Łodzi w ostatniej chwili odwołano wybory na prezesa lokalnych struktur PiS. Centrala na to stanowisko wyznaczyła posłankę Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom, która formalnie do partii Jarosława Kaczyńskiego przystąpiła dwa miesiące wcześniej. Wybory na stanowisko szefa partii w tym okręgu mają być zorganizowane, ale dopiero na wiosnę. Decyzja o odwołaniu wyborów na prezesa okręgu i wyznaczenie Wojciechowskiej van Heukelom na pełnomocnika nie wszystkim się w partii spodobała. - Narzucili nam ją, bo przy Nowogrodzkiej dobrze wiedzieli, że Agnieszka Wojciechowska van Heukelom by nie miała najmniejszych szans. Lokalni działacze jej po prostu nie chcą. Problem w tym, że wespół ze Zbigniewem Rauem (szefem polskiej dyplomacji w rządzie Mateusza Morawieckiego - red.) przekonała prezesa, że w Łodzi panuje marazm i trzeba z nami iść na wojnę - mówił nam jeden z naszych rozmówców.