Pożar w akademiku. Ewakuowano 50 osób. Dwie są ranne
Ogień pojawił się około godziny 8 w mieszkaniu na 3 piętrze w akademiku numer 5 przy ulicy Strajku Łódzkich Studentów - na osiedlu Lumumbowo. Na miejscu pracowało 9 zastępów straży pożarnej.
50 osób ewakuowano, dwie ranne
Jak informuje w rozmowie z tvn24.pl brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, ewakuowano 50 osób. - Dwie osoby zostały ranne - 50-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna - przekazuje strażak. Akcja strażaków na miejscu już się zakończyła.
Źródło: tvn24.pl