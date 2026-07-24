Łódź Pożar w akademiku. Ewakuowano 50 osób. Dwie są ranne Oprac. Piotr Krysztofiak |

Łódź Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KM PSP w Łodzi

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Ogień pojawił się około godziny 8 w mieszkaniu na 3 piętrze w akademiku numer 5 przy ulicy Strajku Łódzkich Studentów - na osiedlu Lumumbowo. Na miejscu pracowało 9 zastępów straży pożarnej.

Pożar w akademiku w Łodzi Źródło zdjęcia: KM PSP w Łodzi

50 osób ewakuowano, dwie ranne

Jak informuje w rozmowie z tvn24.pl brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, ewakuowano 50 osób. - Dwie osoby zostały ranne - 50-letnia kobieta i 25-letni mężczyzna - przekazuje strażak. Akcja strażaków na miejscu już się zakończyła.