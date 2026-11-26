Łódź Kłęby dymu widoczne z kilku kilometrów. Jedna osoba nie żyje Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

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Pożar domu jednorodzinnego wybuchł około godziny 11 przy ulicy Brzezińskiej w Łodzi. Na miejsce pojechało pięć zastępów strażackich. Zdjęcie opublikowane przez serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie przedstawia kłęby dymu unoszące się nad miastem i widoczne z daleka.

Pożar domu na ulicy Brzezińskiej w Łodzi Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Jedna osoba bez czynności życiowych

Pożar wybuchł na pierwszej kondygnacji budynku - informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dodaje, że policjanci ewakuowali z domu 64 letniego mężczyznę. Z jednego z pomieszczeń nieobjętego pożarem strażacy ewakuowali około 90-letnią kobietę bez czynności życiowych. Została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Mimo wysiłków, jej życia nie udało się uratować.

- Temperatura w pomieszczeniu objętym pożarem była tak duża, że tynk odpadł od ścian. Na razie nie określono prawdopodobnej przyczyny pożaru - poinformowali strażacy. Na miejscu pracuje pięć strażackich zastępów. W związku z akcją gaśniczą częściowo nieprzejezdna jest ulica Brzezińska - to jeden z dojazdów do autostrady A1.