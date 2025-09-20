Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Policyjny radiowóz wpadł na torowisko

Policyjny radiowóz wpadł na torowisko tramwajowe
Łódź
Źródło: Google Maps
Policyjny radiowóz wpadł na torowisko tramwajowe w Łodzi, po tym jak jego kierujący stracił panowanie nad pojazdem. Jak informuje młodszy aspirant Maksymilian Jasiak, funkcjonariusze jechali na interwencję z włączonymi sygnałami i musieli gwałtownie hamować, żeby uniknąć zderzenia z pojazdami stojącymi na skrzyżowaniu na czerwonym świetle.

Do zdarzenia doszło w czwartek (18 września) przed północą na skrzyżowaniu al. Włókniarzy i Drewnowskiej w Łodzi. Serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował zdjęcia policyjnego radiowozu z "podziurawionymi wszystkimi kołami".

Policjant wymusił pierwszeństwo, taksówkarza ukarał mandatem. "Wyjątkowo przykry widok"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Policjant wymusił pierwszeństwo, taksówkarza ukarał mandatem. "Wyjątkowo przykry widok"

Radiowóz wpadł na torowisko tramwajowe

O zdarzenie zapytaliśmy w biurze prasowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Radiowóz jechał na sygnałach świetlnych i dźwiękowych lewym pasem od ulicy Żubardzkiej do Drewnowskiej. Policjanci jechali do wypadku. Kiedy dojeżdżali do ulicy Drewnowskiej, sygnalizacja wskazywała czerwone światło. Policjanci zwolnili i wtedy stracili panowanie nad samochodem. Żeby uniknąć zderzenia z samochodami stojącymi przed skrzyżowaniem na czerwonym świetle, zakończyli jazdę na torowisku tramwajowym - przekazał młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi.

Policyjny radiowóz wpadł na torowisko tramwajowe
Policyjny radiowóz wpadł na torowisko tramwajowe
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Dodał, że nikomu nic się nie stało, a radiowóz doznał uszkodzeń. Jak widać na zdjęciach opublikowanych przez serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, na miejscu pojawiła się laweta, która zabrała radiowóz z miejsca zdarzenia.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaruch drogowyWypadki
Czytaj także:
Lotnisko Okęcie Chopina port lotniczy
Mieli wylecieć wieczorem, nadal są na lotnisku. Awaria i opóźniony lot do Turcji
WARSZAWA
Polska - Kanada w MŚ
Zaskoczenie. Kanadyjczycy doprowadzili do remisu z Polakami
RELACJA
Zabrali ze sklepu wózek (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy plan rządu. Przedsiębiorcy ostrzegają
BIZNES
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy
Polska
imageTitle
Świątek poznała rywalkę w finale turnieju w Seulu
Najnowsze
DUBLIN 1
Ewakuacja na lotnisku w Dublinie
imageTitle
Kolejny cios dla Barcelony od władz ligi
EUROSPORT
Wysłano siedem zastępów straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar hurtowni chemicznej. "Duże zadymienie"
Trójmiasto
Robert Janczewski
"Takiej sprawy jeszcze nie widziałem. To było kuriozum"
Kraków
Upał na horyzoncie
Ostrzeżenia IMGW dla kolejnych regionów
METEO
imageTitle
Kluczowy moment dla triumfu Polaków. "Do końca turnieju szliśmy już jak burza"
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: to największa tego typu inwestycja w Europie
BIZNES
Sławomir Nowak
"Fakty" TVN: zaskakujący zwrot w sprawie Sławomira Nowaka
Michał Tracz
Tragiczny wypadek na drodze krajowej 77. Nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek. Nie żyje motocyklista
Rzeszów
Kuc Pottok
Konie mogą być tajną bronią przed pożarami
METEO
imageTitle
Drużyna Europy z mocnym otwarciem w Laver Cup. Alcaraz błyszczy w deblu
EUROSPORT
Biała Podlaska. Uszkodziła nie ten samochód
Chciała się zemścić na byłym chłopaku. Pomyliła auta
Lublin
Włamali się do szkoły, wybijając szybę (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch nastolatków włamało się do szkoły
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
100 razy droższe wizy. Trump złożył podpis
BIZNES
Dom Książki w 1993 r.
"Czterej Pancerni", encyklopedie i mała fabryczka nagrobków. Witajcie w Domu Książki
Filip Czekała
Minister kultury Marta Cienkowska na konferencji w kinie Kultura
Ministra kultury: nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie tam Izrael
Polska
Jedna osoba została ciężko ranna
28-latek wjechał przed pociąg. W samochodzie miał narkotyki
Łódź
Szczecin. Martwe ryby
Śnięte ryby w jeziorze. Zebrano już 360 kilogramów
Szczecin
imageTitle
Polscy siatkarze poznali potencjalnego rywala w ćwierćfinale
EUROSPORT
Kasprowy Wierch, widok na Czerwone Wierchy
Aura zachęca do górskich wędrówek. Mimo to może być groźnie
METEO
Erik Siebert
Trump chciał, żeby odszedł. Kilka godzin później podał się do dymisji
imageTitle
Dwa zwycięstwa jednego dnia. Świątek zagra o tytuł
EUROSPORT
lodz sklej
"Śmiercionośny atak" na rozkaz Trumpa
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Żołnierz wśród podejrzanych o produkcję narkotyków. Zatrzymano też policjantkę
Łódź
18 1110 kadr na kino-0008
Trwa Święto Kina, apel o wykluczenie Izraela z Eurowizji, zawrotna suma za rolę
KADR NA KINO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica