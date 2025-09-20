Łódź Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek (18 września) przed północą na skrzyżowaniu al. Włókniarzy i Drewnowskiej w Łodzi. Serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował zdjęcia policyjnego radiowozu z "podziurawionymi wszystkimi kołami".

Radiowóz wpadł na torowisko tramwajowe

O zdarzenie zapytaliśmy w biurze prasowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Radiowóz jechał na sygnałach świetlnych i dźwiękowych lewym pasem od ulicy Żubardzkiej do Drewnowskiej. Policjanci jechali do wypadku. Kiedy dojeżdżali do ulicy Drewnowskiej, sygnalizacja wskazywała czerwone światło. Policjanci zwolnili i wtedy stracili panowanie nad samochodem. Żeby uniknąć zderzenia z samochodami stojącymi przed skrzyżowaniem na czerwonym świetle, zakończyli jazdę na torowisku tramwajowym - przekazał młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi.

Policyjny radiowóz wpadł na torowisko tramwajowe Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Dodał, że nikomu nic się nie stało, a radiowóz doznał uszkodzeń. Jak widać na zdjęciach opublikowanych przez serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, na miejscu pojawiła się laweta, która zabrała radiowóz z miejsca zdarzenia.