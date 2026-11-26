Zaatakował nożem pracowników budowy. Są zarzuty
Do zdarzenia doszło 18 listopada po południu na Rzgowskiej 48 w Łodzi. Policjanci otrzymali wezwanie w związku z atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Jak się okazało 38-latek, zaatakował tam o 10 lat starszego mężczyznę idącego z dwójką znajomych ostrym narzędziem, raniąc go. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia.
Informacje o zdarzeniu jako pierwszy przekazał w mediach społecznościowych serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.
Zarzuty dla 38-latka
Meżczyzna został zatrzymany po kilku dniach i usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Górna zarzut ataku nożem na 48-latka.
- 18 listopada podejrzany przyszedł w okolice salonu fryzjerskiego przy ulicy Rzgowskiej. Poszukiwał tam mężczyzny, który wcześniej opublikował na portalu społecznościowym jego zdjęcie i oskarżył go o kradzież narzędzi. Na miejscu doszło do konfliktu, podczas którego 48-latek został ugodzony nożem w udo. Rana wywołała masywny krwotok. Według biegłego lekarza obrażenia te realnie zagrażały życiu pokrzywdzonego - informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, prokurator Paweł Jasiak.
I dodaje: - Podejrzanemu ogłoszono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał, że brał udział w kradzieży narzędzi i w samej sprzeczce, ale twierdził, że nie pamięta ataku nożem. Prokurator wnioskował do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wniosek ten został uwzględniony w całości.
48-latkowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności.