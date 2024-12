Plac zabaw jak ze smutnego filmu. Internet kpi, deweloper tłumaczy 

Zdjęcie przedstawiające zawstydzająco ubogi plac zabaw wciśnięty w kącie powstającej inwestycji stało się hitem sieci tuż po świętach Bożego Narodzenia. Internauci prześcigają się w złośliwościach mówiąc o "patodeweloperce" i kpią z faktu, że na fotografii widać ledwie dwie zabawki: jedna to "konik" do bujania na sprężynie, a druga jest konstrukcją, która części użytkowników sieci przypomina gilotynę.

"Niedopuszczalny wypadek przy pracy"

Bartosz Guss, dyrektor generalny wezwanego do tablicy PZFD mówi w rozmowie z tvn24.pl, że nie zamierza bronić kuriozalnie wyglądającego placu zabaw. Podkreśla przy tym, że osobiście pofatygował się do Łodzi, żeby sprawdzić, czy oburzenie internautów jest uzasadnione.

- To nie jest żaden plac zabaw. Nie chciałbym, żeby w takiej formule ktokolwiek musiał spędzać wolny czas. Przykro mi, że został on przygotowany przez dewelopera, który jest wyróżniającym się, jeżeli chodzi o dążenie do wysokich standardów. To, co powstało w Łodzi nazwałbym niedopuszczalnym wypadkiem przy pracy - mówi dyrektor Guss.

- Nie chcę wchodzić w polemikę z deweloperem. Najważniejsze jest to, że plac nie pozostanie w takiej formie, bo byłoby to niedopuszczalne - kończy rozmówca tvn24.pl.

Plany i przestroga

- Myślę, że to reakcja na kryzys wizerunkowy. To, jak wygląda nawierzchnia i ławki wskazuje, że to miał być skończony plac zabaw. W momencie, kiedy rozeszła się burza jest reakcja, bo to po prostu wstyd dla dewelopera i sam deweloper to zauważył. To powinna być przestroga dla wszystkich innych deweloperów - komentuje radny Kosma Nykiel w rozmowie z dziennikarzem Radia Łódź, Michałem Dąbrowskim.