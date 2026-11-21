Łódź Niemowlę w oknie życia. Dziewczynką zajęły się siostry zakonne Rafał Molenda |

Dziewczynka pozostawiona w oknie życia Źródło wideo: Archidiecezja Łódzka Źródło zdj. gł.: Archidiecezja Łódzka

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"W piątek, w domu sióstr urszulanek w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 60, kolejny raz rozległ się dzwonek informujący o otwarciu okna życia. Siostry usłyszały dźwięk alarmu o godz. 16:18 i natychmiast zbiegły na dół do pomieszczenia, w którym znajduje się okno życia" - relacjonuje zdarzenie Archidiecezja Łódzka.

Jedna z zakonnic jest pielęgniarką. Obejrzała niemowlę i sprawdziła jego czynności życiowe. Okazało się, że to zdrowa dziewczynka.

- Była normalnie ubrana, stosownie do pory roku, wyglądała zdrowo, co potem potwierdzili medycy, którzy przybyli po chwili do domu sióstr - powiedziała w rozmowie z Archidiecezją Łódzką siostra Małgorzata Binkowska, przełożona domu.

Dziewiąte dziecko w Łodzi

Dziewczynka jest dziewiątym dzieckiem, które pozostawiono w oknie życia przy Obywatelskiej od jego otwarcia w marcu 2010 roku.

Każdorazowo po znalezieniu niemowlęcia siostry zawiadamiają pogotowie i policję. Następnie informacja o dziecku jest przekazywana do sądu rodzinnego. To właśnie sąd nadaje dziecku dane osobowe i wyznacza opiekuna prawnego. Dopiero później może rozpocząć się dalsza procedura adopcyjna. Formalności prawne zajmują zwykle kilka tygodni.

Archidiecezja Łódzka podkreśla, że bezpieczniejszym rozwiązaniem dla matki i dziecka jest poród w szpitalu i pozostawienie noworodka do adopcji. Rodzice znajdujący się w kryzysie mogą skontaktować się z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi pod numerem 607 161 580.

Według najnowszych danych Archidiecezji Łódzkiej w Polsce działa 60 okien życia. Od uruchomienia pierwszego z nich w Krakowie w 2006 roku pozostawiono w nich ponad 160 niemowląt.