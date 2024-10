Miał czerwone światło. Ruszył, kiedy piesi byli na pasach. Nagranie

Trzy wykroczenia w jednym miejscu

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy rzecznika komendy miejskiej. Policjant podkreślił, że w tym przypadku doszło do trzech przewinień kierowcy. - Doszło tutaj do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, to jest wykroczenie, które jest zagrożone mandatem karnym w wysokości półtora tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. Jako że kierujący wjechał już za sygnalizator świetlny, to mamy tutaj przejazd na czerwonym świetle, co daje nam kolejne 500 złotych mandatu i 15 punktów karnych, może być też tutaj jeszcze zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych i w tym wypadku mandat mamy między 100 a 300 złotych i pięć punktów karnych - wyliczył młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji. Dodał, że realnie sytuacje będą oceniać w postępowaniu policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.