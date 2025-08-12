Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Mecenas od "trumny na kółkach" z zarzutami. Chodzi o narkotyki

Paweł K.
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Źródło: Google Earth
"To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach" - te słowa publicznie wypowiedziane przez łódzkiego adwokata po śmiertelnym wypadku z jego udziałem zszokowały opinię publiczną. Prawnik w kwietniu usłyszał wyrok za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Kilka dni temu został zatrzymany razem z żoną w związku z narkotykami.

Jak ustalił Robert Zieliński, dziennikarz śledczy tvn24.pl, do zatrzymania Pawła K. oraz jego żony doszło w zeszłym tygodniu. Sprawa ma związek z narkotykami. Policjanci przeszukali ich mieszkanie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak potwierdza, że w ubiegłym tygodniu u dwójki znanych, łódzkich adwokatów zostały przeprowadzone czynności.

Para usłyszała zarzuty 8 sierpnia. - Dwóm łódzkim adwokatom przedstawiono zarzut pomocnictwa do udzielania substancji psychotropowych i odrzucających, a tegoż pomocnictwa udzielono w ten sposób, że mając informacje o planowanym przeszukaniu w miejscu zamieszkania osoby podejrzanej, zabrano znajdujące się u niej środki i substancje i ukryto je w innym miejscu, czym jednocześnie uniemożliwiono przeprowadzenie czynności w postepowaniu nadzorowanym przez prokuraturę. Co jednocześnie oznaczało poplecznictwo, oraz złamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - chodzi o przestępstwo udzielania innej osobie środka odurzającego celem osiągniecia korzyści majątkowej - informuje Jasiak.

Ukryte środki to substancje w znacznej ilości, m.in. marihuana i kokaina oraz mefedron.

Ponadto w mieszkaniu pary adwokatów odnaleziono 45 gramów marihuany. - Zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru i zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu - przekazał Jasiak.

Za zarzucanie przestępstwa grozi im 10 lat więzienia.

Kontrowersyjne słowa po tragedii

O Pawle K. głośno było w 2021 roku. 26 września na trasie Barczewo - Jeziorany audi czołowo zderzyło się z mercedesem kierowanym przez mecenasa Pawła K. Do tragedii doszło, kiedy prawnik wracał z żoną i czteroletnim synem z wesela. W drugim aucie jechały dwie kobiety: 53- i 67-letnia. Tamtego popołudnia wyruszyły odwiedzić rodzinę (dzieci zmarłych kobiet są małżeństwem).

Po zdarzeniu adwokat zamieścił w internecie nagranie, w którym stwierdził, że kobiety z audi zginęły, bo "jechały trumną na kołach". Adwokat radził, że lepiej jest uzbierać lub zapożyczyć się na lepszy samochód.

Sprawą bulwersujących słów zajął się sąd dyscyplinarny. Mecenas został skazany na dwa lata zawieszenia w czynnościach zawodowych i na pięć lat został pozbawiony prawa patronatu adwokackiego.

Akt oskarżenia przeciwko prawnikowi trafił do sądu we wrześniu 2022 roku. Śledczy oskarżyli mecenasa Pawła K. o to, że 26 września 2021 r. na trasie Barczewo - Jeziorany, kierując pojazdem marki Mercedes, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, poprzez przekroczenie podwójnej linii ciągłej wyznaczającej oś jezdni, wjeżdżając na pas ruchu przeznaczony do poruszania się pojazdów w kierunku przeciwnym.

Miejsce tragicznego wypadku
Miejsce tragicznego wypadku
Źródło: Policja w Olsztynie

- W efekcie nieumyślnie doprowadził do wypadku drogowego, zderzając się z jadącym prawidłowo pojazdem marki Audi 80, w wyniku czego kierująca i pasażerka audi poniosły śmierć na miejscu zdarzenia - przekazywał Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

W kwietniu tego roku Paweł K. został skazany na karę dwóch lat więzienia, ma też pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny.

Kolejne problemy dyscyplinarne

Na tvn24.pl wielokrotnie informowaliśmy o problemach zawodowych i karnych łódzkiego adwokata.

Pod koniec 2024 r. prawnik został na cztery miesiące pozbawiony prawa wykonywania obowiązków oraz na trzy lata zabroniono mu patronatu adwokackiego. Kara ta związana jest z publicznymi wypowiedziami zamieszczonymi w mediach społecznościowych prawnika, które - zdaniem sądu dyscyplinarnego - godziły w dobre imię prokuratorów i prokuratury. Mecenas K. mówił wtedy między innymi o informacjach, które "prokuratorzy wyssali z brudnego palucha", "i przypominał, że "karma jest suką".

Mec. Mariusz Wolski, zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej w Łodzi
Mec. Mariusz Wolski, zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej w Łodzi
Źródło: TVN24 Łódź

W styczniu 2024 r. Izba Adwokacka w Łodzi informowała, że przeciwko Pawłowi K. toczyło się lub toczy siedem różnych postępowań dyscyplinarnych. Dotyczyły one m.in. naruszenia dobrego imienia sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi, niestawiania się na postępowanie w Sądzie Okręgowym w Łodzi i wykrycia w organizmie po śmiertelnym wypadku w 2021 roku śladowych ilości kokainy.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu
WARSZAWA
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek i awaria śmigłowca na autostradzie A1. Zablokowana nitka w kierunku Czech
Katowice
Pożar na Zakynthos
Ogień blisko greckiego kurortu. Ewakuacja turystów
METEO
Obywatel Gruzji zaatakował nożem 31-latka
Atak nożem. 26-latek aresztowany
Katowice
KPO
Nieprawidłowości w KPO. Wszystko, co wiadomo do tej pory
Paulina Borowska
Próby do defilady w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie
Tysiąc żołnierzy, kilkaset sztuk sprzętu. Trwają próby do wielkiego święta
WARSZAWA
Ukraina, obwód charkowski. Oddział dronów SZU
Ukraina atakuje "głęboko na tyłach Rosji". Trafiony magazyn shahedów
Świat
Donald Trump i Władimir Putin w Helsinkach, czerwiec 2018 roku
Wielka niewiadoma przed spotkaniem Trump - Putin. Trzy scenariusze
Świat
imageTitle
Włoszka pierwszą liderką Tour de Pologne kobiet. Polka krok od podium
EUROSPORT
Francja zmaga się z falą upałów
Francja rozgrzana do czerwoności. Padły rekordy
METEO
Donald Tusk
Tusk weźmie udział w rozmowach z Trumpem
Polska
Adam Szłapka
Rzecznik rządu o KPO: bardzo obszerne wyjaśnienia
Polska
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Rada Gabinetowa "narzędziem nacisku na rząd"? Oczekiwania Nawrockiego a rzeczywistość
KONKRET24
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli
BIZNES
Polska-Unia Europejska
Tak zagraniczne media piszą o polskiej burzy z KPO
Maciej Wacławik
imageTitle
Najlepsi wkroczyli do gry. Poważna wpadka obrońcy tytułu
EUROSPORT
Akcja ratownicza w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wypadek w kopalni. Ratownicy coraz bliżej górnika, nie ma z nim kontaktu
Katowice
imageTitle
Zakłócony mecz tenisistek. "To dziecko. Mam je wyrzucić?"
EUROSPORT
Członkowie kancelarii prezydenta Karol Nawrockiego
Marszałek Sejmu wygasił mandaty czterech posłów
Polska
bol glowy glowa shutterstock_2485558383
Męska migrena. Powód do wstydu? Eksperci wyjaśniają
Zdrowie
Donald Trump
Trump: straty, które wyrządził, są nie do oszacowania
BIZNES
Pijana 36-latka potrąciła śmiertelnie rowerzystkę
Potrąciła rowerzystkę i uciekła. 12 lat więzienia
Katowice
Jak zadbać o odpowiednie nawodnienie w trakcie upału?
Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?
METEO
jachty posel
Polityk PiS tłumaczy się w sprawie "jachtów z KPO". "Ktoś uwierzy?"
Polska
Piąta Aleja w Nowym Jorku
"Amerykańska inflacja w lipcu nie spłatała figla"
BIZNES
Maseczka, Covid-19
Nowy wariant COVID-19 rozprzestrzenia się także w Polsce
Zuzanna Kuffel
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
WARSZAWA
Marcin Chabowski trafił do szpitala ze wstrząsem anafilaktycznym
Ze spotkania przy grillu na oddział ratunkowy. "Kwadrans i nie byłbym w stanie sam oddychać"
Tomasz Gosz
Samochód wjechał w pielgrzymkę osób w powiecie radomszczańskim
Wjechał w grupę pielgrzymów, był pijany i miał zakaz prowadzenia. Kierowca aresztowany
Łódź
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
"Puste plaże, ceny wzrosły". Szefowa rządu komentuje
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica