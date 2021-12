84-latek z Łodzi chciał pomóc, stracił oszczędności życia. Policja zatrzymała parę Słowaków

Do oszustwa - jak przekazuje Katarzyna Zdanowska z łódzkiej komendy miejskiej - doszło 9 listopada na ulicy Łagiewnickiej. Do 84-letniego mężczyzny podeszła para nieznajomych.

- Niestety, oszuści cały czas udawali, że niczego nie rozumieją. W końcu poprosili seniora, aby wsiadł z nimi do auta i bezpośrednio wskazał drogę, a w zamian za to odwiozą go do domu. Mężczyzna przystał na tę propozycję - relacjonuje Zdanowska.