Pędził przez centrum miasta z prędkością 150 km/h. "Spieszył się do pracy"

Przekroczył prędkość o 80 km/h

Jak informuje st. post. Klaudia Miazek, funkcjonariusze zatrzymali 20-letniego kierowcę audi, który nie zważając na przepisy, pędził z prędkością 150 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h. - Kierowca tłumaczył się policjantom, że tak niebezpieczne zachowanie na drodze jest spowodowane pośpiechem do pracy. Stróże prawa nałożyli na mężczyznę mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych za znaczące przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, oraz zatrzymali jego prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Jak się okazało, mężczyzna miał już na swoim koncie 10 punktów, a po tej interwencji jego łączna liczba punktów wzrosła do 25 - co oznacza, że kierowca w przyszłości zostanie skierowany na egzamin sprawdzający kwalifikacje - przekazuje policjantka.