Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Wchodziła na pasy, potrącił ją samochód

Młoda kobieta trafiła do szpitala
Młoda kobieta została przewieziona do szpitala
Źródło: tvn24.pl
Policjanci badają okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek po godzinie 17 na łódzkich Bałutach. 21-letnia piesza wchodząca na przejście dla pieszych została uderzona przez przejeżdżające auto.

Komisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał, że do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Marynarskiej. - Auto prowadzone przez 72-latkę potrąciło 21-letnią pieszą, która wchodziła na przejście dla pieszych - przekazał policjant.

Dodał, że do wypadku najpewniej doszło między innymi z powodu trudnych warunków pogodowych.

Czołowe zderzenie, dwie osoby ranne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czołowe zderzenie, dwie osoby ranne

Białystok

Piesza w szpitalu

Na szczęście, życiu poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo. - Została przewieziona do szpitala z lekkimi obrażeniami - poinformował kom. Dembiński.

Dokładne okoliczności wypadku będą odtwarzane przez policję na podstawie zeznań uczestniczek, świadków i zgromadzonego materiału dowodowego.

Młoda kobieta trafiła do szpitala
Młoda kobieta trafiła do szpitala
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceWypadkiŁódźPolicja
Czytaj także:
Race na marszu narodowców
Kierwiński o racach na marszu: te osoby muszą liczyć się z tym, że dostaną grzywnę
Polska
imageTitle
Skorupski już po badaniach. Wiadomo, ile może pauzować
EUROSPORT
Biały Dom
"Poważne pęknięcie" w relacjach USA-Wielka Brytania. Koniec danych wywiadowczych
imageTitle
Były gwiazdor Barcelony podejrzany o udział w przestępstwie
EUROSPORT
deszcz parasole shutterstock_2405034483
W wielu miejscach przydadzą się parasole
METEO
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ordery, bieg i marsz. Tak świętowano w stolicy
WARSZAWA
imageTitle
Ronaldo zapowiada bliski koniec kariery. "Miesiące upływają bardzo szybko"
EUROSPORT
Legwany spadają z drzew
Jest tak zimno, że legwany spadają z drzew
METEO
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Złamali zakaz na marszu narodowców. Zapowiedź Trzaskowskiego
Polska
imageTitle
Lewandowski nie wytrzymał na konferencji. Śmiał się do rozpuku
EUROSPORT
imageTitle
Twarda batalia w ATP Finals. Alcaraz ma drugą wygraną
EUROSPORT
Pożar budynku z sianem w Facimiechu
Spłonęła hala, od kilkunastu godzin strażacy gaszą bele siana
Kraków
Parada niepodległości w Gdańsku
Polskie miasta w bieli i czerwieni
Kraków
Ulewy na greckiej wyspie Lesbos
Zalane domy, zamknięte szkoły. Ulewy na greckiej wyspie
METEO
Komisja Europejska
Ważna decyzja KE w sprawie Polski
Gruzja
Katastrofa wojskowego samolotu. Na pokładzie było 20 osób
Dwie osoby trafiły do szpitala
Czołowe zderzenie, dwie osoby ranne
Białystok
Deszcz ze śniegiem, opady
Zrobi się cieplej, ale później czeka nas duży zwrot
METEO
imageTitle
Tajny plan Urbana na Holandię. "Będzie ważna zmiana"
EUROSPORT
skl
Ministrowie wybuczani na uroczystości. Tak zareagowali
Polska
imageTitle
Lewandowski wprost po pytaniu o wyjazd do USA. "Było warto"
EUROSPORT
Brał produkty z półek i jadł (zdjęcie ilustracyjne)
Obejrzeli nagranie, chwilę później zobaczyli poszukiwanego mężczyznę
WARSZAWA
Zderzenie trzech samochodów w Ryczówku pod Olkuszem
"Wyprzedzał na czołówkę", pięcioro rannych
Kraków
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki na marszu w Warszawie 11 listopada
Prezydent na marszu
Polska
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ilu uczestników? Są szacunkowe dane
WARSZAWA
Pszczoła Megachile lucifer
Pszczoła z "diabelskimi rogami". Niezwykłe odkrycie
METEO
Dubravka Đedović Handanović
Miotają się przez sankcje. Serbska ministra o rosyjskiej gotowości
BIZNES
Ekwador. Transfer więźniów do megawięzienia
Pierwszy transport do megawięzienia. Wśród "najbardziej niebezpiecznych" były wiceprezydent
imageTitle
"Najsłodszy powrót w historii". Radosne wieści od byłej wiceliderki WTA
EUROSPORT
ULICA WIECZORKA PATRIOTYZM YT CLEAN-0001
Miłość do ojczyzny czy interes narodowy? A może chodzi o sprzątanie?
Ulica Wieczorka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica