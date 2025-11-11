Wchodziła na pasy, potrącił ją samochód

Młoda kobieta została przewieziona do szpitala Źródło: tvn24.pl

Komisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał, że do wypadku doszło w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Marynarskiej. - Auto prowadzone przez 72-latkę potrąciło 21-letnią pieszą, która wchodziła na przejście dla pieszych - przekazał policjant.

Dodał, że do wypadku najpewniej doszło między innymi z powodu trudnych warunków pogodowych.

Piesza w szpitalu

Na szczęście, życiu poszkodowanej nie zagraża niebezpieczeństwo. - Została przewieziona do szpitala z lekkimi obrażeniami - poinformował kom. Dembiński.

Dokładne okoliczności wypadku będą odtwarzane przez policję na podstawie zeznań uczestniczek, świadków i zgromadzonego materiału dowodowego.

Młoda kobieta trafiła do szpitala

