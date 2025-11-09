Mężczyzna został zatrzymany Źródło: tvn24.pl

Sprawca płacił fałszywymi pieniędzmi w jednej ze stacji benzynowych w powiecie łęczyckim. Jednej nocy 19-latek pojawił się tam czterokrotnie i za każdym razem - jak przekazuje aspirant sztabowy Mariusz Kowalski z łęczyckiej komendy powiatowej - płacił fałszywymi banknotami o nominale 100 złotych. "Dopiero podczas ostatniej transakcji sprzedawca zorientowali się, że pieniądze są nieprawdziwe. Jak się okazało na wszystkich 'setkach' widniał napis - 'souvenir nie jest środkiem płatniczym'" - przekazuje asp. sztab. Kowalski w komunikacie opublikowanym na stronie łęczyckiej komendy.

Ekspedientka zaalarmowała policję, a funkcjonariusze zajęli się ustalaniem tożsamości oszusta. Efektem ich pracy było zatrzymanie, do którego doszło 6 listopada.

Jeden z banknotów użytych w czasie oszustwa Źródło: Policja w Łęczycy

Do ośmiu lat więzienia

Funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut oszustwa.

"Jak wyjaśnił imitacje banknotów o nominale 100 zł - nieprzeznaczone do obrotu miał dostać w prezencie od przypadkowo poznanego mężczyzny" - przekazuje Mariusz Kowalski z łęczyckiej policji.

Podejrzanemu grozi teraz do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Młodemu mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia Źródło: Policja w Łęczycy

