Laserem w lądujące F-16. "Draństwo, głupota i bezmyślność w jednym"

- Stał około siedmiu kilometrów od lotniska, celował laserem w podchodzący do lądowania myśliwiec F-16 - informuje rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie). Sprawcy szuka policja, a okulista podkreśla: wiązka lasera może trwale oślepić pilota i doprowadzić do katastrofy.

Ćwiczenia pilotów F-16 w poniedziałek kończyły się późnym wieczorem. Kiedy do progu lotniskowego pasa zbliżał się jednoosobowy myśliwiec, w maszynę został skierowany promień lasera.

Beczka prochu

Dodaje, że piloci są szkoleni do pracy w najtrudniejszych warunkach, ale trafienie wiązką laserową w oko, jeżeli nie doprowadzi do katastrofy, to może na zawsze przerwać karierę pilota.