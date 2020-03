Arcybiskup prosi o przełożenie rekolekcji dla dzieci i młodzieży "na odpowiedni termin po ustaniu zagrożenia"

Metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś zwrócił się z prośbą do proboszczów, by skontaktowali się z dyrektorami szkół na terenie swojej parafii w celu przełożenia rekolekcji wielkopostnych na termin po ustaniu niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na oficjalnej stronie archidiecezji we wtorek opublikowano komunikat podpisany przez księdza Marcina Wojtasika, przewodniczącego wydziału katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Ksiądz Wojtasik - w imieniu arcybiskupa Grzegorza Rysia - zwrócił się w nim z prośbą do proboszczów, by skontaktowali się z dyrektorami szkół na terenie swojej parafii w celu przełożenia rekolekcji na odpowiedni termin po ustaniu zagrożenia koronawirusem.