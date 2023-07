Łoś od kilku dni przychodzi do miasta. Spaceruje po osiedlu, pojawia się na ulicach i ścieżkach rowerowych

Od kilku dni w Koluszkach (woj. łódzkie) pojawia się łoś. Spaceruje po osiedlu, ulicach, pojawia się też na ścieżkach rowerowych. Władze miasta ostrzegają mieszkańców i apelują, by uważali na drogach. Z kolei łowczy okręgowy z Łodzi przypomina, że łoś może być groźny dla człowieka i nie wolno do niego podchodzić.

Łoś na osiedlu, na ulicach i przy drodze rowerowej

- Łoś od kilku dni przychodzi do Koluszek, mieszkańcy spotykają go w różnych miejscach. Był widziany na osiedlu, przy drodze rowerowej, kiedyś był na wiadukcie. Mieszkańcy za każdym razem zgłaszają te sytuacje do gminy - mówi Mateusz Karwowski z urzędu miejskiego w Koluszkach. - Ostrzegamy oczywiście, żeby bacznie uważać na drogach. 40 procent gminy Koluszki to lasy, dlatego spodziewamy się, że łoś wróci do siebie - dodaje urzędnik.