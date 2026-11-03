Łódź Manewr nieoznakowanego radiowozu, policja bada sprawę. Nagranie Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Głownie (Łódzkie). Źródło wideo: Stop Cham Źródło zdj. gł.: Stop Cham

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Do zdarzenia doszło 12 października, około godziny 22 na krajowej "14" w Głownie. Nagranie opublikował w mediach społecznościowych serwis Stop Cham. Widać na nim nieoznakowany policyjny radiowóz jadący na sygnałach świetlnych, którego kierujący wykonał niebezpieczny manewr na środku skrzyżowania. "Prawdopodobnie był to manewr z wykorzystaniem hamulca ręcznego. Na szczęście ruch był wtedy mały i nikomu nic się nie stało. Strach pomyśleć co by było, gdybym jechał odrobinę szybciej i znalazł się wtedy na skrzyżowaniu razem z nimi" - napisał autor nagrania.

Do zdarzenia doszło w Głownie Źródło zdjęcia: Stop Cham

Policyjne czynności wyjaśniające

O komentarz do nagrania poprosiliśmy oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. - W związku z przedmiotowym nagraniem policja w Zgierzu prowadzi czynności pod kątem popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym, a także zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia - przekazał sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz.