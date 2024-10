Wykluczanie i dyskryminacja

"Bez przesady"

W tym kontekście warto wrócić do wtorkowej wypowiedzi Marcina Masłowskiego, pełnomocnika zarządu "Fali". - Załóżmy, że pojawią się wnioski ze strony klientów, żeby zorganizować dzień bez osób starszych. Albo bez rudych. Zgodzicie się? - pytamy. - Jeżeli chodzi o osoby starsze, to nie wiem, nie analizowałem tego. Ale co do tego, że będziemy wykluczać inne grupy: doskonale pan wie, że nie o to chodzi. Chodzi tylko o dzieci. Jest to takie jednodniowe przetestowanie trendu - mówił Masłowski. Kiedy poprosiliśmy go o to, żeby odniósł się do argumentów podnoszonych przez prof. Kazimierza Pospiszyla, przedstawiciel zarządu "Fali" stwierdził, że to "zbyt poważna analiza socjologiczna". - Mówienie o polaryzacji, podziałach i rozdźwiękach społecznych w kontekście dwunastu godzin tylko dla dorosłych na basenie w kontekście faktu, że w tym czasie otwarte będą w mieście inne dla dzieci? Bez przesady - mówił Marcin Masłowski.