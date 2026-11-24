Łódź Do Łodzi przyjechała samica jednego z najrzadszych legwanów Piotr Krysztofiak |

Z wyspy Jersey do Łodzi przyjechał "niezwykle rzadki gatunek" Źródło wideo: Orientarium ZOO Łódź Źródło zdj. gł.: Orientarium Zoo Łódź

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Orientarium ZOO Łódź jest jedynym ogrodem zoologicznym w Polsce, w którym można zobaczyć ten niezwykle rzadki gatunek. Historia łódzkich legwanów rozpoczęła się w 2022 roku, kiedy do pawilonu Wiwarium trafił samiec wykluty trzy lata wcześniej w ogrodzie zoologicznym w Wiedniu.

Lata starań o samicę

Od tego czasu trwały starania o znalezienie dla niego odpowiedniej partnerki. Nie było to jednak proste zadanie, ponieważ legwan szlachetny należy do najrzadszych jaszczurek utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. W końcu udało się sprowadzić samicę urodzoną w 2023 roku na wyspie Jersey. Hodowcy mają nadzieję, że w przyszłości łódzkie zoo będzie mogło włączyć się w rozmnażanie tego krytycznie zagrożonego gatunku.

- Według naszych danych w europejskich ogrodach zoologicznych żyje zaledwie 51 osobników, a w ogrodach na całym świecie jedynie 55. Dlatego znalezienie odpowiedniej samicy nie było łatwym zadaniem. Ostatecznie udało nam się pozyskać młodą, ale już niemal dojrzałą płciowo samicę z wyspy Jersey. To dla nas ogromny sukces hodowlany i kolejny krok w kierunku stworzenia pary, która w przyszłości mogłaby doczekać się potomstwa - podkreślił Michał Gołędowski, dyrektor do spraw hodowli i rozwoju Orientarium ZOO Łódź.

Teraz zadaniem opiekunów będzie przygotowanie legwanów do przyszłego połączenia i stworzenie im odpowiednich warunków do rozmnażania.

Samica legwana trafiła do Orientarium w Łodzi Źródło zdjęcia: Orientarium Zoo Łódź

Gatunek na skraju wyginięcia

Legwan szlachetny naturalnie występuje na wyspach Małych Antyli na Morzu Karaibskim. Przez tysiące lat żył w stosunkowo odizolowanym środowisku, jednak za sprawą ingerencji człowieka jego sytuacja zaczęła się zmieniać. Sprowadzane na wyspy zwierzęta, w tym koty, psy i szczury, zaczęły zagrażać miejscowym gadom, polując na młode osobniki i niszcząc ich gniazda.

Największym zagrożeniem dla Iguany delicatissimy okazał się jednak własny krewny - Legwan zielony, czyli Iguana iguana. Również ten gatunek został wprowadzony przez człowieka na część karaibskich wysp. Obie jaszczurki konkurują o pożywienie i miejsca do życia, a dodatkowo mogą się ze sobą krzyżować. W efekcie zagrożone jest nie tylko przetrwanie legwana szlachetnego, ale również zachowanie jego odrębności genetycznej.

- To niezwykle trudna sytuacja. Legwany zielone zaczęły wypierać rodzime jaszczurki. W efekcie gatunek, który przez tysiące lat doskonale radził sobie w swoim naturalnym środowisku, znalazł się na skraju wyginięcia - wyjaśnił Gołędowski.

Samica legwan trafiła do Orientarium w Łodzi Źródło zdjęcia: Orientarium Zoo Łódź

W tej sytuacji ogrody zoologiczne postawiły sobie za cel stworzenie stabilnej i zróżnicowanej genetycznie populacji legwanów, która pomoże zabezpieczyć przyszłość gatunku. Zwierzęta rozmnażane pod opieką człowieka mogą w przyszłości uczestniczyć w programach przywracania go do naturalnego środowiska.

Samo rozmnażanie nie rozwiąże jednak wszystkich problemów. Zanim legwany będą mogły wrócić na karaibskie wyspy, konieczne jest ograniczenie zagrożeń, które doprowadziły do spadku ich liczebności. W przeciwnym razie wypuszczone osobniki ponownie znalazłyby się w niebezpieczeństwie. Ochrona gatunku wymaga więc zarówno współpracy ogrodów zoologicznych, jak i działań prowadzonych w jego naturalnych siedliskach.