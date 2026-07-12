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Łódź

Jechał z rodzicami, auto dachowało. 13-letni chłopiec zginął w wypadku

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Tragiczny wypadek samochodu w Chabielicach
Dachowanie samochodu w Chabielicach. Nie żyje 14-letni chłopiec
Źródło wideo: KP PSP Bełchatów
Źródło zdj. gł.: KP PSP Bełchatów
Nie żyje 13-letni chłopiec, który podróżował z rodzicami samochodem osobowym. Auto z nieustalonych dotąd przyczyn zjechało z drogi wojewódzkiej numer 483 w Chabielicach i dachowało.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę przed południem w miejscowości Chabielice (woj. łódzkie) na drodze wojewódzkiej. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie o godzinie 10.37.

Jak przekazał mł. bryg. Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, samochodem marki Kia podróżowali matka, ojciec oraz ich 13-letni syn. Z nieznanych na razie przyczyn auto zjechało z drogi, a następnie dachowało.

Tragiczny wypadek samochodu w Chabielicach
Tragiczny wypadek samochodu w Chabielicach
Źródło zdjęcia: KP PSP Bełchatów

Najcięższych obrażeń doznał nastolatek. Po przybyciu na miejsce strażaków i zespołu ratownictwa medycznego stwierdzono u niego rozległe obrażenia głowy. Ratownicy odstąpili od prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i stwierdzili zgon chłopca.

Rodzice opuścili pojazd o własnych siłach. Jak poinformowali strażacy, na obecnym etapie to 13-latek jest jedyną osobą poszkodowaną w tym zdarzeniu.

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Droga wojewódzka nr 483 w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadkiDrogi w PolsceŁódź
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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