Łódź Nocne prace na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą. Ułożą 90 kilometrów barier Piotr Krysztofiak |

Autostrada A2 pęka w szwach, czas na rozbudowę Źródło wideo: FAKTY TVN Źródło zdj. gł.: Maciej Zalewski GDDKiA w Łodzi

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi zaprezentowała postęp prac przygotowawczych do przebudowy autostrady. Między Łodzią i Warszawą trasa zostanie poszerzona do trzech pasów w każdą stronę, a na odcinku najbliżej Warszawy A2 będzie miała cztery pary ruchu na każdej jezdni.

- Jesteśmy w trakcie wdrażania czasowej organizacji ruchu dla pierwszego etapu przebudowy. Polegać on będzie na wyłączeniu z ruchu dwóch pasów szybkich i pasa rozdziału. W tej przestrzeni trwać będą prace budowlane - powiedział Maciej Zalewski, rzecznik prasowy GDDKiA w Łodzi.

W nocy układają betonowe bariery

Prace przygotowawcze polegają na ustawieniu znaków drogowych, malowaniu oznakowania poziomego na jezdni i ułożeniu 90 kilometrów separatorów oddzielających jezdnię od placu budowy. Prace przy układaniu barier oddzielających jezdnię od placu budowy prowadzone są nocą, kiedy ruch na autostradzie jest mniejszy.

- Betonowe bariery o długości 12 metrów każda pozwolą odseparować pas, na którym będą pracować robotnicy od jezdni, na której po dwóch pasach wciąż będzie się odbywał normalny ruch - powiedział Zalewski.

Dodał, że samo przygotowanie czasowej organizacji ruchu jest dużym logistycznym przedsięwzięciem, bo w ciągu nocy ekipy montażowe układają około czterech kilometrów barier.

- Jeden tir zabiera 15 takich 12-metrowych modułów, każdy o wadze 12 ton. Żeby ustawić kilometr bieżący zapory, potrzebujemy sześciu w pełni załadowanych ciężarówek. Aby dowieźć na autostradę bloki do zbudowania 90-kilometrowej bariery, trzeba będzie wykonać ponad pół tysiąca kursów samochodów ciężarowych - wyjaśnił rzecznik GDDKiA w Łodzi.

Zalewski dodał, że bariera odgradzająca plac budowy nie powstanie od razu na całej modernizowanej autostradzie, ale na co drugiej z sześciu wyznaczonych sekcji na placu budowy, a prace będą prowadzone naprzemiennie w parzystych i nieparzystych sekcjach. Ma to minimalizować utrudnienia w ruchu na autostradzie.

Obecnie układane są bariery w dwóch sekcjach w województwie łódzkim i na dwóch w mazowieckim. To łącznie prawie 50 kilometrów autostrady, na której trzeba ułożyć dwie linie separatorów.

Nocne prace na autostradzie A2 Źródło zdjęcia: Maciej Zalewski GDDKiA w Łodzi

Przebudowa autostrady A2

Przebudowa autostrady A2 między Strykowem i Warszawą rozpoczęła się formalnie 4 listopada. Zasadnicze prace budowlane ruszą jednak dopiero po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na całym 92-kilomtrowym odcinku trasy.

Po zakończeniu rozbudowy autostrady, na 89 kilometrach z całej trasy między Łodzią i Warszawą, A2 zyska dodatkowe pasy ruchu. Między Strykowem i Grodziskiem autostrada będzie miała trzy pasy w każdą stronę, a od Pruszkowa w kierunku Warszawy - cztery.

Pozostałe trzy kilometry A2 to węzeł Łódź Północ, gdzie po 15 latach od otwarcia zostanie wymieniona nawierzchnia drogi.

Pierwsze dwa odcinki rozbudowanej autostrady mają zostać oddane do użytku po 13 miesiącach, czyli pod koniec przyszłego roku. Najwcześniej, czyli na koniec 2027 roku mają zakończyć się roboty na odcinkach między Łowiczem i granicą województwa łódzkiego oraz między Grodziskiem i Węzłem Konotopa.

Kolejne poszerzone fragmenty trasy zostaną oddane w kwietniu 2028 roku (Łódź Północ-Łowicz), a fragment A2 między granicą województwa i Grodziskiem - na początku 2028 roku.

Zgodnie z umową przez cały okres budowy utrzymany zostanie ruch pojazdów po dwóch pasach w każdym kierunku, a przez specjalne łącznice kierowcy będą mogli zjechać z trasy i wjechać na nią na węzłach. Zachowane zostaną też dojazdy do Miejsc Obsługi Podróżnych.

Na całym odcinku autostrady A2 od Strykowa do Konotopy obowiązywać ma ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę.

Pomiar prędkości na dwóch odcinkach

Wprowadzony też zostanie odcinkowy pomiar prędkości na dwóch wydzielonych odcinkach o długości 30 i 48 kilometrów. Pierwszy zacznie się w okolicach węzła Łódź Północ i będzie się kończył przed Węzłem Skierniewice, a kolejny obejmie odcinek od węzła Skierniewice do węzła Pruszków.

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą użytkowana jest od 13 lat i stała się w tym czasie jednym z najbardziej ruchliwych odcinków dróg w Polsce. Ostatni Generalny Pomiar Ruchu wskazał, że liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą waha się od ponad 50 tysięcy do blisko 100 tysięcy. Według prognoz ruch będzie rósł, gdyż przewidziany do rozbudowy odcinek autostrady ma też ułatwiać dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego.