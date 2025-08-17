Logo strona główna
Łódź

Autostrada A1 zablokowana w kierunku Katowic

Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Policja Radom
Na autostradzie A1 na nitce w kierunku Katowic doszło do zderzenia motocykla i samochodu osobowego. Do wypadku doszło między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. Podróżującym do Katowic służby zalecają objazd autostradą A2 na Poznań, a następnie drogami S14 i S8 do A1.

Jak podaje dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, do zderzenia samochodu osobowego i motocykla doszło ok. godz. 14.30 na 302. kilometrze autostrady A1 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W wypadku ranna została jedna osoba.

Przejazd w kierunku Katowic jest obecnie zablokowany. Na drogach włączono tablice informacyjne. Służby sugerują, aby podróżujący w stronę Katowic kierowali się na autostradę A2 w kierunku Poznania, a następnie drogami ekspresowymi S14 i S8 wrócili na A1.

Przewiduje się, że utrudnienia w ruchu mogą trwać ok. 2 godziny

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Radom

Wypadki
