Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź
|

80 złotych za dobę za kwiatki i drzewa przed płotem. "Tyle lat nikomu to nie przeszkadzało"

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Ulica Kochanowskiego w Zgierzu. Mieszkańcy posadzili przed swoim płotem rożne rośliny, o które dbają
Ulica Kochanowskiego w Zgierzu. Mieszkańcy posadzili przed swoim płotem rożne rośliny, o które dbają
Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przez kilkadziesiąt lat pielęgnowali przed swoimi domami trawnik, sadzili kwiaty i przycinali krzewy. I nagle okazało się, że albo wszystko zaorają, albo będą musieli płacić 80 złotych za dobę za metr kwadratowy. Bo urzędnicy zorientowali się, że mieszkańcy zajęli pas drogowy. Artykuł dostępny w subskrypcji

- No dziwne to bardzo. Ktoś zadbał, nomen omen za miasto o ten teren, a teraz co ma zrobić? Wykopać wszystko, wyciąć i zostawić czarną dziurę - zastanawia się jedna z mieszkanek. Idziemy do kolejnej posesji. Rozumiem, że pan musi to usunąć, te piękne rośliny? - Tak i co najgorsze, na samym początku dostaliśmy powiadomienie, że pięć domów ma też usunąć swoje nasadzenia - mówi nam kolejny mieszkaniec. Dodał, że pasem zieleni pomiędzy płotem i chodnikiem zajmuje się dobre 30 lat, a przy ulicy Kochanowskiego w Zgierzu mieszka 55 lat. - Nigdy nie było tu problemu, nigdy nikt o to nie pytał, nikt się tym z władz nie interesował - przekazał. - Poszedłem do urzędu miasta, do wydziału infrastruktury i zapytałem, jaka jest tego przyczyna. Donos? Wie pan, mnie może ktoś nie lubić, ale że jednocześnie pięciu sąsiadów obok też nie lubi, to zupełnie nie rozumiem - informuje mężczyzna.

Notatka służbowa sporządzona przez zgierskich strażników miejskich na ulicy Kochanowskiego
Notatka służbowa sporządzona przez zgierskich strażników miejskich na ulicy Kochanowskiego
Źródło zdjęcia: Facebook/ Przemysław Jagielski

Sprawę skomentował ostro Przemysław Jagielski, zgierski radny, do którego z prośbą o interwencję zgłosili się mieszkańcy ulicy Kochanowskiego. "Brawo Panie Komendancie. Brawo Panie Prezydencie. Na ulicy Kochanowskiego pojawiła się straż Miejska i wystawiła notatki służbowe mieszkańcom kilku posesji do likwidacji tych pięknych nasadzeń przed swoimi domami. Jak tego nie zrobią do piątku, to będzie im naliczana karna opłata za zajęcie pasa drogowego. Przecież to jest miejsce na zieleń. Jest chodnik i obrzeża betonowe zostawiające miejsce na zieleń. Czyli jak będą tam miejskie chwasty po pas to ok, ale jak mieszkańcy tam urządzą zieleń, na którą miasta nie stać i będą o to dbali, to jedziemy z zajęciem pasa. TOTALNY ABSURD!! Ja rozumiem jeszcze oczekiwanie rozebrania tego niskiego płotku chroniącego nasadzenia, ale tam dalej u kolejnych sąsiadów są drzewka do wycięcia tuje. A potem są pretensje, że się z nas śmieją w całym kraju" - napisał w mediach społecznościowych Przemysław Jagielski, dołączając zdjęcia "zielonych terenów" przed posesjami.

Po zmianie przepisów, mieszkańcy, którzy zdecydują się na legalizację pasa drogowego, nie będą mogli na nim sadzić drzew
Po zmianie przepisów, mieszkańcy, którzy zdecydują się na legalizację pasa drogowego, nie będą mogli na nim sadzić drzew
Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Skąd kontrole? Mieszkanka też chciała swój kawałek zieleni

Według naszych informacji, kontrole posesji zaczęły się po interwencji jednej z mieszkanek, która także chciała zagospodarować przed swoją posesją fragment zieleni. Kiedy nie dostała na to zgody w urzędzie, zwróciła uwagę, że przecież na całej ulicy jest to możliwe. Wtedy urzędnicy zainteresowali się zielenią, która przez trzydzieści lat nie stanowiła dla nich problemu.

Pozostało 71% artykułu
Udostępnij:
Tagi:
ZgierzPowiat ZgierskiŁódzkiewojewództwo łódzkieDrogi w PolsceStraż miejska
Czytaj także:
Biskup Pindel po negocjacjach porozmawiał ze zgromadzonym tłumem
"Oddajcie proboszcza". Parafianie protestowali i nie chcieli wypuścić biskupa
Kraków
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Co zrobi RPP w tym tygodniu
BIZNES
imageTitle
Hurkacz czeka na swój półfinał w Pekinie
RELACJA
Mgła paraliżuje lotnisko w Modlinie
Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie
METEO
lozko rece shutterstock_2448441227
Przywrócili im rozkosz. Niemal 90 procent kobiet znów osiąga orgazm
Zdrowie
leki laboratorium shutterstock_1726134715
Rozbita próbówka, śmierć laborantki i obserwacja 200 osób
Świat
imageTitle
Trener Włochów przed meczem z Polską: będzie łatwiej niż z Armenią
EUROSPORT
Zderzenie w miejscowości Gabryelin
Zderzenie pod Piasecznem, jednym z aut kierował znany aktor
WARSZAWA
Sam Altman
Szef OpenAI: świat powinien zaakceptować część ryzyka związanego z AI
BIZNES
Christa Pike
Sprawiedliwość czy zemsta? Kara, która rodzi nowe zło
Tomasz P. Terlikowski
Protestujący w Kordobie domagają się zwiększenia dostępności mieszkań
Trwają protesty, będą wybory. Premier zdecydował
Świat
Aresztowanie Wanying "Heather" Zhang
FBI aresztowało domniemaną chińską agentkę. Miała szpiegować syna prezydenta Tajwanu
Świat
Ogromne gradziny spadły na Asuncion w Paragwaju
Grad wielkości piłek tenisowych niszczył auta
METEO
Zderzenie z łosiem na drodze krajowej numer 50
Łoś "wtargnął na jezdnię", doszło do wypadku
WARSZAWA
Paryż po starciach policji w protestującymi licealistami
Trwają protesty licealistów. Zamknięte setki liceów
Świat
GettyImages-2298067203
Świątek odrodziła się i wyszarpała awans
EUROSPORT
imageTitle
Blisko 500 osób zawieszonych, w tym prezesi tureckich potęg
EUROSPORT
Nurkowie-minerzy usuną pięć min
Potężne miny w Bałtyku. Wojsko rozpoczęło działania
Szczecin
Pożar hali magazynowej w Słubicach
Pożar hali, zawalił się dach. Strażacy gasili całą noc
Lubuskie
Otwarcie nowej kładki pieszo-rowerowej na Wiśle
Dwadzieścia lat czekania. Druga kładka nad Wisłą otwarta
Kraków
Donald Tusk, Karol Nawrocki
"Nie znam gościa, który zaczął z Tuskiem i wygrał"
ROZMOWA PIASECKIEGO
Ropa zyskuje - Rosja rozważa przedłużenie mniejszych dostaw
Ważna decyzja grupy OPEC+. Co dalej z wydobyciem ropy
BIZNES
Śmiertelny wypadek niedaleko Ełku, zginął motocyklista
Zauważył go przejeżdżający rowerzysta, nie żyje 44-latek
Olsztyn
imageTitle
Bośnia i Hercegowina - Polska: o której godzinie dziś mecz?
EUROSPORT
Sławomir Mentzen
"Kolejna wpadka" Mentzena. "Wszystko idzie na konto lidera"
W KULUARACH
imageTitle
Jedna niewiadoma. Przewidywany skład Polaków na mecz z Bośnią i Hercegowiną
EUROSPORT
Pociąg (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja pociągu ze "zwierzyną leśną"
WARSZAWA
Donald Trump
Trump powołał nową grupę zadaniową. "Lepiej szybko przejąć nad tym kontrolę"
BIZNES
IMG-5670
Pierwsza jesienna zorza rozświetliła niebo
METEO
32 min
Wywiad medyczny dr Wiesław Folwarczny
Otworzył drzwi dyżurki, zobaczył nożownika. "Wszędzie była krew"
Wywiad medyczny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica