W kolumbijskiej dżungli polska badaczka odkryła nowy gatunek orchidei

Trwa zbiórka na... kawałek kolumbijskiej dżungli. Naukowcy z Instytutu Badań nad Bioróżnorodnością chcą zebrać dwieście tysięcy złotych, by wybudować w Ameryce Środkowej, w samym środku tropikalnej puszczy, polską stację badawczą. Pozwoliłoby to na pracę nad poszukiwaniem nieodkrytych jeszcze gatunków roślin i zwierząt. W ramach praktyk odwiedzaliby ją też studenci. Byłaby to trzecia polska stacja badawcza na świecie.

