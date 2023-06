Niemiecki komisarz wzywa do wyciągnięcia konsekwencji. Co z koncertami Rammstein na Stadionie Olimpijskim?

Kolejne ciemne chmury nad zespołem Rammstein. Po tym, jak niemiecka prokuratura wszczęła śledztwo wobec wokalisty grupy Tilla Lindemanna Felix Klein, komisarz rządu federalnego Niemiec do spraw antysemityzmu, wezwał do wyciągnięcia konsekwencji w związku z zaplanowanymi koncertami zespołu. Ocenił za "wątpliwe, czy planowane koncerty Rammstein w Berlinie powinny odbywać się na Stadionie Olimpijskim".

"Niezależnie od tego, czy zarzuty wobec Tilla Lindemanna są prawdziwe, powinniśmy poważnie traktować zainteresowane kobiety, tak jak powinniśmy poważnie traktować Żydów, jeśli chodzi o antysemityzm” – powiedział Klein. "Nie wolno nam dopuścić do tego, by granice tego, co można powiedzieć i zrobić, były przesuwane coraz dalej, nawet jeśli odbywa się to pod płaszczykiem wolności artystycznej" – podkreślił.