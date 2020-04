W kuchni z gwiazdami TVN. Magda Gessler, Małgorzata Socha i "Wielkie gotowanie"

To zajęcie, które powoduje, że endorfiny po prostu fruwają po kuchni - tak o gotowaniu mówi Magda Gessler. "Wielkie gotowanie" z TVN zgromadziło najlepszych kucharzy z całej Polski, gwiazdy telewizji TVN i widzów we wspólnym kulinarnym doświadczeniu.

Dwugodzinne gotowanie rozpoczęło się o godzinie 11.30. - Pomysł powstał z tego powodu, że gotowanie to jest strasznie fajna zabawa w to, aby coś tworzyć z tego, co mamy w lodówce, aby dać coś najbliższym albo sobie samemu. To jest zajęcie, które powoduje, że endorfiny po prostu fruwają po kuchni - powiedziała w TVN24 w programie "Wstajesz i weekend" Magda Gessler.