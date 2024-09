Ruszyły zdjęcia do kontynuacji kultowej komedii. Za kamerą ponownie Juliusz Machulski

Po 20 latach od premiery filmu "Vinci" trwają zdjęcia do drugiej części kultowej produkcji. Oprócz dobrze znanych twarzy, Cumy i Szerszenia, pojawią się w niej też nowe postaci. - Dużo się zmieniło, tyle mogę powiedzieć, ale jedna rzecz się nie zmieniła: potrzeba adrenaliny w tych bohaterach - podkreśla Robert Więckiewicz. Reżyserem ponownie jest Juliusz Machulski.

Historia spektakularnej kradzieży "Damy z gronostajem" będzie mieć swój dalszy ciąg. W Krakowie właśnie ruszyły zdjęcia do drugiej części kultowej komedii kryminalnej - "Vinci". Jej reżyserem, podobnie jak części pierwszej z 2004 roku, jest Juliusz Machulski. Tłem po raz kolejny będzie krakowskie Muzeum Czartoryskich, ale stawką w grze jest tajemniczy obraz, który zaginął w czasie II wojny światowej.

"Sentymentalna, niezwykła podróż"

Na ekranie znów nie zabraknie zaskakujących wątków i znanych bohaterów. - To jest dla nas sentymentalna, niezwykła podróż - przyznaje Borys Szyc, odtwórca roli Szerszenia.

- Pojawiła się siwa broda, zmarszczki. Wszyscy są 20 lat starsi i jesteśmy teraz ciekawi co się działo w ich życiu przez te 20 lat - mówi z kolei Robert Więckiewicz, który ponownie wcieli się w rolę Cumy. - Dużo się zmieniło, tyle mogę powiedzieć, ale jedna rzecz się nie zmieniła: potrzeba adrenaliny w tych bohaterach - podkreśla. - Cuma tym razem mieszka w Hiszpanii, jest rentierem, nic nie musi. Ma wziąć udział w skoku, ale nie wie, na co to będzie skok - opowiada Juliusz Machulski.