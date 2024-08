Specjalny występ Blue Café podczas Top of the Top Sopot Festival. "Zdradzimy najważniejsze"

Poniedziałkowym koncertem "Gorączka sopockiej nocy" rozpocznie się Top of the Top Sopot Festival 2024. Tego dnia w Operze Leśnej zagra między innymi zespół Blue Café. We "Wstajesz i weekend" w TVN24 Dominika Gawęda i Paweł Rurak-Sokal opowiedzieli o tym, czego można się spodziewać podczas ich specjalnego występu.

Top of the Top Sopot Festival 2024 rozpocznie się 19 sierpnia i potrwa do 22 sierpnia. Jak co roku sopocka publiczność będzie miała okazję bawić się razem z najlepszymi i najpopularniejszymi artystami polskiej sceny muzycznej. Wszystkie koncerty będzie można oglądać na żywo na antenie TVN.