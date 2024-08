Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival rusza już za kilka dni. Gwiazdą pierwszego dnia wydarzenia będzie między innymi Sarsa. Piosenkarka opowiedziała w TVN24 o swoich zmaganiach z poważną chorobą, która była inspiracją do powstania nowego singla. - Ten utwór pokazuje, że można przekuć najtrudniejszą sytuację w coś dobrego - mówi.

Sarsa gościła w programie "Wstajesz i wiesz" zaledwie kilka godzin po premierze nowego singla "Jak w filmie". Artystka, która w studiu TVN24 pojawiła się u boku - jak sama przyznała - swojego "alter ego" z teledysku do nowej piosenki, mówiła między innymi o swoim występie pierwszego dnia tegorocznego Top of the Top Sopot Festival.

- Bardzo się cieszę, że mogę znowu wrócić do Sopotu, mam wielki sentyment do tej sceny. Zagramy fantastyczny utwór z duetem "Kępiński >|< Kowalonek", singiel "Kintsugi" , ale będą też moje utwory, które myślę publiczność dobrze kojarzy też z Sopotu: "Motyle i ćmy", "Tęskno mi" - mówiła piosenkarka.

- Sopot to jest magia. To też jest fajne, że każdy koncert reżyseruje się dzięki publiczności, ich reakcjom - dodała.

Sarsa w teledysku do utworu "Jak w filmie" Universal Music Polska / Polydor Records Polska

Sarsa o swojej chorobie

Podczas rozmowy Sarsa wracała do motywów filmowych, nawiązując do premierowej piosenki. - Kiedy dowiedziałam się, że choruję na otosklerozę, czyli chorobę, która prowadzi do całkowitej głuchoty, poczułam, że gram w filmie - mówiła wyjaśniając, że "Jak w filmie" powstało krótko po tym, jak przeszła operację uszu. - Jakoś tak zaklęłam rzeczywistość, że powstał bardzo fajny utwór (...) On mi daje frajdę, bo pokazuje, że się może udać, że nie musi być najgorzej, że można przekuć najtrudniejszą sytuację w coś dobrego - mówiła.

Sarsa przyznała również, że obecnie powstaje film dokumentalny poświęcony jej zmaganiom z chorobą. - Jest bardzo dużo scen niezwykle intymnych, włącznie z tymi stricte operacyjnymi - wyjawiła na antenie TVN24.

Top of the Top Sopot Festival

Najbliższy Top of the Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 19-22 sierpnia. Festiwal otworzy "Gorączka sopockiej nocy" - koncert, podczas którego na scenie obok Sarsy wystąpią m.in.: Lady Pank, Kayah & Bum Bum Orkestar & FiśBanda, Wilki, Kwiat Jabłoni czy Blue Café. Cały festiwal będzie można oglądać na żywo na antenie TVN.

Autorka/Autor:wac//mm

Źródło: tvn24.pl