Pierwszy taki półfinał "Top Model". Kto poradził sobie na żywo?
Co wydarzyło się w półfinale "Top Model"? Już na początku odcinka decyzją jury z programu pożegnała się 19-letnia Mira Majchrzak. Później jurorzy w składzie Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka, Dawid Woliński oraz Maciej Zień oceniali zdjęcia uczestników oraz cztery pokazy mody.
W roli prowadzących półfinał wystąpili Karolina Malinowska i Olivier Janiak. Malinowska przez lata pojawiała się na najważniejszych światowych wybiegach, a karierę modelki rozpoczęła już jako 15-latka.
Półfinał 15. sezonu "Top Model"
Widzowie, od których głosów zależała decyzja, kto trafi do finału, mieli okazję zobaczyć uczestników na wybiegu w kreacjach współczesnych polskich projektantów oraz w kostiumach z filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego na podstawie powieści Bolesława Prusa. Rywalizowali ze sobą Jakub Bara, Martyna Hildebrand, Helena Pszczoła, Dominik Pytel i Kuba Stanicki.
Gościem specjalnym półfinału była Kamila Urzędowska, która wystąpiła w roli głównej w filmie "Lalka". Uświetniła pokaz pojawiając się na scenie obok uczestników.
"Top Model". Kiedy finał
Kto zachwycił głosujących i zapewnił sobie awans do finału? Decyzją widzów program opuścił Dominik Pytel. Finał 15. edycji "Top Model" z czwórką finalistów odbędzie się w środę 2 grudnia 2026 roku. Będzie można go oglądać o godz. 20:50 na żywo w TVN.