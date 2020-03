Zakażony koronawirusem Tom Hanks wyszedł ze szpitala

To, że opuścili szpital, potwierdził w filmie zamieszczonym na Instagramie ich syn, Chet Hanks. "Czują się dużo lepiej. To ulga" - podkreślił. Dodał, że wiele osób cierpi z powodu koronawirusa. "Najważniejsze w tej chwili jest, żebyśmy zachowali spokój. Panika jest niepotrzebna i czyni rzeczy trudniejszymi, niż powinny być" - przekonywał. Apelował, by ludzie byli wobec siebie "mniej samolubni, a bardziej bezinteresowni".