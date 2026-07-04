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Kultura i styl

Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub. Media o szczegółach

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Napis "JusT&T married!" przy Madison Square Garden
Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub. Ogłosili to przed Madison Square Garden
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LAURA BRETT
Taylor Swift i Travis Kelce są małżeństwem - poinformowała w piątek rzeczniczka artystki. Amerykańskie media opisują szczegóły związane ze ślubem i weselem.

"Ceremonia połączyła obie rodziny i została poprowadzona przez ich przyjaciela Adama Sandlera" - napisała rzeczniczka Swift w oświadczeniu, cytowanym przez dziennik "New York Times". Stacja NBC podała, że para powiedziała sobie "tak" w piątek w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce

Informację o zawarciu małżeństwa ogłoszono również na ekranie przed halą, gdzie wieczorem rozpoczęło się wesele z udziałem około tysiąca gości, w tym wielu celebrytów. Na przyjęcie zaproszono między innymi: Bradley'a Coopera, Gigi Hadid, Selenę Gomez, Hugh Granta, Eda Sheerana.

Napis "JusT&T married!" przy Madison Square Garden
Napis "JusT&T married!" przy Madison Square Garden
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LAURA BRETT

Swift i Kelce mieli na sobie kreacje marki Dior. Mimo upału przed halą zgromadzili się fani artystki. Wydarzenie porównywane jest do amerykańskiej wersji ślubu królewskiego, a media nazywają Taylor i Travisa najpopularniejszą parą Stanów Zjednoczonych.

Ceremonię ślubną poprzedziła czwartkowa kolacja w Madison Square Garden z udziałem około stu gości. Z okazji ślubu nowojorski Empire State Building został podświetlony na jasnoniebiesko.

Gościom przesłano umowy o zachowaniu poufności

Wydarzenie jest szeroko opisywane w amerykańskich mediach. Na miejscu obowiązywał zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości, usługodawców i pracowników ochrony - relacjonuje "New York Times". Wraz z elektronicznymi zaproszeniami gościom przesłano również umowy o zachowaniu poufności, zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia - podała stacja NBC News.

Policja zamknęła ulice wokół Madison Square Garden w związku ze ślubem Taylor Swift i Travisa Kelce
Policja zamknęła ulice wokół Madison Square Garden w związku ze ślubem Taylor Swift i Travisa Kelce
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LAURA BRETT

Według magazynu "Forbes", wesele może kosztować 20 milionów dolarów. Przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne - poinformowała agencja AP.

Swift, jedna z największych obecnie gwiazd muzyki pop, i Kelce są parą od 2023 roku. W ubiegłym roku ogłosili swoje zaręczyny. Mają po 36 lat. "Forbes" uznał Swift za jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Gwiazda gromadzi na koncertach tłumy fanów.

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Materiał dostępny w ofercie
Źródło: PAP
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Tagi:
Taylor SwiftUSANowy Jork
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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