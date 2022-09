"Mieszkam z mamusią i drugą mamusią". Jednopłciowa para po raz pierwszy w "Śwince Peppie"

Komentarze po odcinku

Wprowadzenie do fabuły kreskówki homoseksualnych bohaterek podzieliło widzów. "Naprawdę miło zobaczyć dostosowaną do wieku reprezentację jednopłciowych par w 'Śwince Peppie' w postaci Penny i jej dwóch mamuś" - taki wpis pojawił się na twitterowym profilu wspierającej bezpieczeństwo dzieci w szkołach organizacji Safe Schools Alliance.

Jak przypomina CNN, w 2019 roku aktywiści wspierający społeczność LGBT+ zaapelowali do producentów serialu, by ci dodali do grona bohaterów parę jednopłciowych rodziców. "Dzieci oglądające 'Świnkę Peppę' są podatne na sugestie. Wykluczanie jednopłciowych rodzin uczy je, że normą są tylko rodzice samotni lub reprezentujący dwie różne płci. 'Świnka Peppa' to nie tylko rozrywka, dzieci czerpią z niej też naukę" - wyjaśnili autorzy podpisanej przez ponad 23 tys. osób petycji.