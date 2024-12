Stanisław Tym nie żyje. "Przez całe pokolenia kształtował poczucie humoru Polaków"

czytaj dalej

Jeden z wystawców targów biżuterii był akurat w Sopocie w restauracji, gdy dwóch mężczyzn włamało się do jego samochodu i ukradło precjoza o wartości miliona euro. Z ustaleń policji wynika, że sprawcy to dwaj obywatele Kosowa. Jeden został zatrzymany w Niemczech i sprowadzony do Polski. Drugi nadal się ukrywa. Grozi im od roku do 10 lat więzienia.