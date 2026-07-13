Kultura i styl Sam Neill nie żyje. Aktor znany z "Parku Jurajskiego" miał 78 lat Maciej Wacławik |

Sam Neill nie żyje. Aktor miał 78 lat Źródło zdj. gł.: Susanna Saez/PAP/EPA

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"Z ogromnym smutkiem rodzina i bliscy Sama Neilla dzielą się wiadomością o jego śmierci, która nastąpiła w poniedziałek 13 lipca w Sydney, w Australii. Sam odszedł w otoczeniu rodziny, z godnością, która charakteryzowała całe jego życie" - czytamy na instagramowym profilu aktora. "Ta strata była nagła i nieoczekiwana" - czytamy w opublikowanym oświadczeniu. Aktor ogłosił w kwietniu, że jest wolny od raka po przejściu leczenia nowotworu krwi w trzecim stadium.

Zmarłego aktora wspomina między innymi premier Australii Anthony Albanese. "Sam Neill wystąpił w wielu uwielbianych australijskich filmach i zdobył szczególne miejsce w sercach Australijczyków" - napisał w serwisie X. Jak dodał, Neill "walczył z chorobą z taką samą godnością, humorem i przekonaniem, jakie dawały siłę każdej jego roli".

Sam Neill - najsłynniejsze role

Neill przyszedł na świat w Irlandii Północnej w 1947 roku. Wraz z rodziną przeprowadził się do Nowej Zelandii, gdy miał siedem lat. Po rozpoczęciu kariery aktorskiej pod koniec lat 70. przeprowadził się do Australii. W 1979 zdobył międzynarodowe uznanie za sprawą roli w filmie "Moja wspaniała kariera" z Judy Davis w roli głównej - przypomina czasopismo "Deadline".

W latach 80. zagrał między innymi główną rolę w "Opętaniu" Andrzeja Żuławskiego, "Ivanhoe" oraz w "Krzyku ciemności" u boku Meryl Streep. Dużą popularność zdobył w kolejnej dekadzie za sprawą roli doktora Alana Granta w "Parku Jurajskim" Stevena Spielberga (1993) i Alisdaira Stewarta w "Fortepianie" Jane Campion (1993). Doktora w "Parku Jurajskim" pierwotnie miał zagrać Harrison Ford - przypomniał brytyjski "Guardian".

Sam Neill Źródło zdjęcia: Javier Etxezarreta/PAP/EPA

W dorobku aktora jest w sumie 150 ról filmowych. Neill grywał również w serialach, w tym w "Peaky Blinders", "Dynastii Tudorów" i "Reilly: The Ace of Spies". Występ w tym ostatnim przyniósł mu nominację do Złotego Globu.

Sam Neill - choroba

W opublikowanych w 2023 roku wspomnieniach nowozelandzki aktor ujawnił, że od roku poddaje się chemioterapii z powodu chłoniaka angioimmunoblastycznego T-komórkowego (rzadka i agresywna forma nowotworu krwi - red.). - Nie mogę udawać, że ostatni rok nie miał mrocznych momentów. Ale te mroczne chwile sprawiły, że dziś jestem wdzięczny za każdy dzień, za wszystkich moich przyjaciół. Po prostu cieszę się, że żyję - mówił w wywiadzie dla "Guardiana" w tym samym roku. Choć nowotwór był w remisji już w momencie publikacji książki, artysta do końca życia co miesiąc poddawał się chemioterapii - pisze "Guardian" w poniedziałek.

Redagował AM