"Był prawdziwym filmowym indywidualistą". Robert Downey Jr pożegnał ojca

"Minionej nocy, tato odszedł spokoju w trakcie snu po latach mierzenia się ze spustoszeniem związanym z chorobą Parkinsona” - napisał Robert Downey Jr. "Był prawdziwym filmowym indywidualistą, który mimo wszystko pozostawał niezwykłym optymistą" - wspomniał syn zmarłego. Zwrócił się również do trzeciej żony ojca, swojej macochy: "Rosemary Rogers-Downey, jesteś świętą, łączymy się z tobą w naszych myślach i modlitwach".

Robert John Downey Sr, a właściwie Robert Elias Jr, urodził się w Nowym Jorku 24 czerwca 1936 roku. Gdy wstępował do armii, przyjął nazwisko swojego ojczyma Jamesa Downeya. Swoją karierę filmową rozpoczął jako 25-latek krótkometrażową produkcją fantasy "Blef Balla". Do głównego nurtu przebił się dopiero w 1969 roku satyrą "Putney Swope". Film, w którym pojawiła się między innymi Elżbieta Czyżewska, znalazł się na liście 10 najlepszych filmów roku "New York Magazine".