Nie żyje Angelo Badalamenti. Kompozytor muzyki do serialu "Miasteczko Twin Peaks" miał 85 lat

W wieku 85 lat zmarł kompozytor Angelo Badalamenti. O jego śmierci poinformowało - powołując się na jednego z członków rodziny - zrzeszenie sympatyków serialu. "Odszedł 11 grudnia z przyczyn naturalnych w otoczeniu rodziny" - przekazała menedżerka artysty. Badalamenti współpracował z reżyserem Davidem Lynchem, dla którego skomponował muzykę między innymi do filmów "Zagubiona autostrada", "Mulholland Drive" i "Blue Velvet". Największą popularność zyskał dzięki ścieżce dźwiękowej do serialu "Miasteczko Twin Peaks".

