Kultura i styl
Moja "ostrzynka" czy twoja "strugaczka"? Jak rozpalają nas regionalizmy

Marta Irzyk
Marta Irzyk
W Polsce jest ponad 20 regionalnych określeń na temperówkę
W Polsce jest ponad 20 regionalnych określeń na temperówkę
"Nikt tak nie mówi!", "U nas zawsze tak było!", "A nie wszyscy tak mówią?" - to popularne komentarze z internetowych dyskusji o regionalizmach. Wyzwalaczami skrajnych nieraz emocji są, wydawałoby się, proste słowa - "temperówka", "kapcie" czy "klamerka". Dlaczego tak na nas działają? Pytamy ekspertów: socjolingwistę i twórcę internetowych map językowych.

"Ubierzmy laczki", "weźmy szneka" i "oglądnijmy film".

Brzmi jak początek miłego wieczoru w domu? Nic bardziej mylnego. W tej krótkiej propozycji są cztery potencjalne zapalniki. Spierać się można o: "ubierzmy" czy "włóżmy"; "laczki", "papucie" czy "kapcie"; "szneka", "sznekę" czy "drożdżówkę"; "oglądnijmy" czy "obejrzyjmy".

A to tylko niektóre z regionalnych możliwości...

Słowna wojenka

Spróbujmy od końca, czyli: "oglądnąć". Wbrew popularnej opinii nie jest to błąd, tylko małopolski regionalizm uwzględniany na przykład w "Wielkim słowniku języka polskiego".

Marta Irzyk
Marta Irzyk
Dziennikarka tvn24.pl
