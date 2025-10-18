Moja "ostrzynka" czy twoja "strugaczka"? Jak rozpalają nas regionalizmy

"Ubierzmy laczki", "weźmy szneka" i "oglądnijmy film".
Brzmi jak początek miłego wieczoru w domu? Nic bardziej mylnego. W tej krótkiej propozycji są cztery potencjalne zapalniki. Spierać się można o: "ubierzmy" czy "włóżmy"; "laczki", "papucie" czy "kapcie"; "szneka", "sznekę" czy "drożdżówkę"; "oglądnijmy" czy "obejrzyjmy".
A to tylko niektóre z regionalnych możliwości...
NOWY PODCAST W TVN24+ "SŁOWO DAJĘ" >>>
Słowna wojenka
Spróbujmy od końca, czyli: "oglądnąć". Wbrew popularnej opinii nie jest to błąd, tylko małopolski regionalizm uwzględniany na przykład w "Wielkim słowniku języka polskiego".