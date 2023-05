Byli już Cielecka, Janda, Stuhr i Olbrychski. Teraz kolej na Mariana Opanię

W niedzielny wieczór przedostatni odcinek serialu "Mój agent". Tym razem głównym bohaterem będzie Marian Opania. Aktor zagra w filmie samego siebie. - Gram niby Mariana Opanię, ale do końca to nie jest Marian Opania. Być może to jest fałszywa skromność, ale nie czuję się gwiazdą. Jestem człowiekiem uprawiającym ten zawód - mówi aktor.