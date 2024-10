"Zaskakujące" zakończenie. Finałowy sezon "Szadzi" od dziś na Max

Akcja finałowego sezonu "Szadzi" rozpoczyna się pół roku po zatrzymaniu Piotra Wolnickiego (w tej roli Maciej Stuhr), który przy wsparciu swojej prawniczki próbuje wyjść na wolność. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska), ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej. W wyniku wypadku Piotr sam staje się ofiarą. Z poważnymi obrażeniami głowy trafia na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Szczególną opieką otacza go młoda psycholog Judyta (Karolina Kominek). Pojawiają się jednak podejrzenia, że Wolnicki może symulować chorobę. Wszystko po to, by konsekwentnie realizować wcześniej opracowany tajny plan.