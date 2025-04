Nie żyje Małgorzata Pruszyńska z grupy De Su

Małgorzata Pruszyńska Źródło: KAPiF

W wieku 60 lat zmarła Małgorzata Pruszyńska, założycielka zespołu De Su, który nagrał m.in. przeboje "Życie cudem jest" i "Kto wie?". Informację o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowych zespół Varius Manx oraz córka wokalistki.

"Kochani, Dzisiaj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nasza koleżanka Gosia Pruszyńska z De Su odeszła… Gosiu pisałaś, że 'życie cudem jest'… Niech te piękne słowa niosą miłość i pokój u ludzi…" - przekazał Varius Manx w czwartek po południu na Facebooku. "Nasze drogi zawodowe skrzyżowały się na początku kariery De Su. Stworzyliśmy razem piękne projekty. Gosiu, odeszłaś za wcześnie… Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach. Przekazujemy ogromne wyrazy współczucia na ręce Twojej córki Jaśminy" - czytamy w dalszej części wpisu.

Córka Małgorzaty Pruszyńskiej informację o śmierci swojej mamy przekazała za pośrednictwem jej profilu na Facebooku. "Drodzy Przyjaciele, Z ogromnym bólem muszę Was poinformować, że moja ukochana mama, Małgorzata, odeszła od nas zeszłej nocy. Była nie tylko wspaniałą matką, ale także utalentowaną piosenkarką, która poruszyła wielu z Was swoją muzyką. W nadchodzących dniach powiem więcej. Proszę Was o zrozumienie, że potrzebuję teraz czasu, aby oswoić się z tą stratą. Wasze wsparcie i myśli wiele dla mnie znaczą w tym trudnym czasie" - zaznaczyła.

Małgorzata Pruszyńska była założycielką grupy De Su, w której występowała jako "Margo Su". Zespół działał w latach 1993-2001 i nagrał m.in. przeboje "Życie cudem jest" oraz "Kto wie?" z tekstem "Kto wie, czy za rogiem / Nie stoją Anioł z Bogiem?" w refrenie.

Członkinie grupy "zaczynały od chórków w Varius Manx, a lider zespołu, Robert Janson, napisał kompozycje na solową płytę artystek, zatytułowaną 'De Su', która wydana została w 1996 r." - przypomniała w czwartek "Gazeta Wyborcza".

