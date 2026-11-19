Nie żyje Larry Poindexter. Miał 66 lat
Larry Poindexter zmarł w 18 listopada w wieku 66 lat - podaje Deadline. Według portalu aktor został kilka dni wcześniej potrącony przez samochód w Studio City, dzielnicy Los Angeles, gdy przechodził przez ulicę. Jak ustalił Dealine do nagłego zgonu doszło krótko przed zaplanowaną na ten sam dzień operacją złamanych żeber.
Ponad 200 ról na koncie
Poindexter był aktorem o bogatym dorobku filmowym, a jego kariera trwała 40 lat. Sławę przyniosły mu popularne także w Polsce seriale takie jak "JAG - Wojskowe Biuro Śledcze" czy "Przyjaciele". Na przestrzeni lat gościnnie wystąpił w dziesiątkach produkcji: m. in. "Jak poznałem waszą matkę", "Dni naszego życia", "Pohamuj entuzjazm" czy "CSI: Kryminalne zagadki Miami".
W filmie "S.W.A.T" z 2003 roku pojawił się u boku Samuela L. Jacksona. Przez cały okres swojej kariery Poindexter był również związany z teatrem jako aktor i producent - przypomina "Entertainment Weekly".