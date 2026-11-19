Larry Poindexter Źródło zdj. gł.: Bill Inoshita/CBS via Getty Images

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Larry Poindexter zmarł w 18 listopada w wieku 66 lat - podaje Deadline. Według portalu aktor został kilka dni wcześniej potrącony przez samochód w Studio City, dzielnicy Los Angeles, gdy przechodził przez ulicę. Jak ustalił Dealine do nagłego zgonu doszło krótko przed zaplanowaną na ten sam dzień operacją złamanych żeber.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nie żyje Anthony Clark

Ponad 200 ról na koncie

Poindexter był aktorem o bogatym dorobku filmowym, a jego kariera trwała 40 lat. Sławę przyniosły mu popularne także w Polsce seriale takie jak "JAG - Wojskowe Biuro Śledcze" czy "Przyjaciele". Na przestrzeni lat gościnnie wystąpił w dziesiątkach produkcji: m. in. "Jak poznałem waszą matkę", "Dni naszego życia", "Pohamuj entuzjazm" czy "CSI: Kryminalne zagadki Miami".

W filmie "S.W.A.T" z 2003 roku pojawił się u boku Samuela L. Jacksona. Przez cały okres swojej kariery Poindexter był również związany z teatrem jako aktor i producent - przypomina "Entertainment Weekly".