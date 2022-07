Niewidzialna przeszkoda zatrzymała przedmiot rzucony w Lady Gagę. Fala domysłów po nagraniu

Trwa europejska część letniej trasy koncertowej Lady Gagi. Na otwierającym ją koncercie w Düsseldorfie zarejestrowane zostało zagadkowe nagranie. Widać na nim, jak rzucony z publiczności w stronę wokalistki przedmiot nagle zostaje zatrzymany w powietrzu i spada. Nagranie to wywołało lawinę domysłów co właściwie mogło powstrzymać rzucony przedmiot.

Do zdarzenia doszło 17 lipca podczas koncertu Lady Gagi w Düsseldorfie. Dzień później w mediach społecznościowych pojawiło się zagadkowe nagranie zarejestrowane przez jednego z widzów stojących blisko sceny. Widać na nim, jak w trakcie występu w stronę wokalistki rzucony został przedmiot przypominający książkę. Przedmiot ten nagle został jednak zatrzymany w powietrzu i spadł. Choć wyglądało, jakby uderzył on w jakąś przeszkodę, to na jego drodze nie można niczego dostrzec.

Autor nagrania zapewnia, że nie zostało ono przez niego zmanipulowane, a przedmiot, który odbija się od niewidzialnej przeszkody, zauważył dopiero jakiś czas po nagraniu. "Potwierdzone: Gaga ma niewidzialne pole siłowe, które chroni ją przed niebezpiecznymi przedmiotami, jak widać na nagraniu" - zażartował autor w opisie.

Niewidzialna przeszkoda

W kolejnych dniach nagranie zaczęło być przekazywane dalej osiągając ponad 4,3 mln wyświetleń, a w sieci mnożyły się próby wyjaśnienia zagadki co właściwie zatrzymało lecący obiekt. Jedną z teorii były elektryczne wentylatory, które zasysały powietrze i wciągnęły lecący przedmiot. Takiego zdanie był m.in. sam autor nagrania mający na Twitterze konto @noah3020.

"Ludzie mówią, że to wentylator. Możliwe, ale jak wentylator (który nie jest nawet widoczny?) zatrzymałby w ten sposób ruch w poziomie? W oparciu o fizykę wygląda to raczej na uderzenie o ścianę, na przykład szklany panel, a nie wentylator" - analizował inny z internautów. Szklane panele miały według niego służyć do przeprowadzenia na początku koncertu Lady Gagi wirtualnego występu innej artystki.

Nie brakowało również innych pomysłów: że przedmiot odbił się od szyby będącej częścią promptera artystki, albo od specjalnej siatki. "To siatka teatralna rozciągana przed występującymi. Wykorzystuje się ją do robienia efektów specjalnych. Ta 'siatka' wydaje się przezroczysta zwłaszcza, gdy jest podświetlona. Gdyby ktoś rzucił czymś wystarczająco ciężkim, prawdopodobnie by się przebił" - brzmi jedna z teorii.

Co w rzeczywistości zatrzymało lecący w stronę Lady Gagi przedmiot, nie wiadomo. Sama artystka nie odniosła się do nagrania z Düsseldorfu. Nie można również mieć stuprocentowej pewności co do jego autentyczności.

Koncerty Lady Gagi

Koncert, podczas którego powstało nagranie, był częścią "The Chromatica Ball", trasy koncertowej, w ramach której Lady Gaga zagrała m.in. największy biletowany koncert w swojej karierze. Występ artystki w Paryżu w niedzielę 24 lipca oglądało 76 tys. osób.

Europejska część trasy koncertowej trwa do końca lipca po czym Lady Gaga wróci do Ameryki Północnej. Ostatni koncert zaplanowany został 17 września w Miami.

Autor:wac//mm

Źródło: LADbible, Twitter - @Noah3020